Criticar a Alfredo Del Mazo porque no quiso violar la ley es kafkiano, afirma AMLO

Por segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, que ha sido blanco incluso de sus propios compañeros de partido “de no haber intervenido” en las elecciones para gobernador y evitar que ganara la morenista, Delfina Gómez.

#ConferenciaPresidente | Martes 6 de junio de 2023 https://t.co/1mxS9AgPWh — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 6, 2023

“Si he estado al tanto de reclamos al gobernador del estado de México, pero totalmente infundados, porque lo que insinúan es de que debió meterse a la elección y no él, sino como era antes utilizar todo el aparato del gobierno para favorecer al candidato del partido que gobierna en el Estado de México o en cualquier otro estado, así era, se usaba todo el presupuesto, entonces lo que están reclamando lo que están pidiendo o por lo que están cuestionando es porque no actuó de manera ilegal es realmente kafkiano”, señaló AMLO en Palacio Nacional.

De acuerdo con el presidente, los reclamos que formularon los dirigentes partidistas el lunes contra el gobernador es porque no quiso violar la ley.

“'Tú tienes la culpa', para empezar es una falta de respeto al pueblo del Estado de México y decirle 'tú tienes la culpa de que perdimos porque no usaste el presupuesto para comprar votos, no usaste al gobierno para rellenar urnas, para falsificar actas para hacer el fraude', es lamentable esa actitud y lo otro que estoy viendo es que le echan la culpa a la gente por lo mismo, por el clasismo del bloque conservador, entonces la gente está mal, la que votó por un cambio, la culpa es la gente que se deja manipular, si a esas vamos ¿quiénes son los campeones de la manipulación?”, señaló el jefe del Ejecutivo.

A modo de burla o crítica, el presidente dedicó la canción “Ya supérame”, interpretada por Grupo Firme, en la que se habla de una relación rota en la que uno de los dos participantes en la pareja pide que ya lo olviden y no estar pendiente de lo que hace.

FGR