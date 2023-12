Ante críticas de familiares y colectivos, AMLO defiende censo de desaparecidos

Al asegurar que no está cerrado el expediente sobre los desaparecidos en México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió los resultados presentados la semana pasada por Gobernación de 12 mil 377 registros confirmados de personas ausentes, luego de las críticas de organizaciones y colectivos de búsqueda.

“Lo que se hizo y esto no está concluido, no es un expediente cerrado, es un expediente abierto, esto no se puede cerrar (…) Empezamos nosotros a ver de qué se trata, cómo es que hay más desaparecidos con nosotros que con el gobierno de Calderón o con otros gobiernos.

Tenemos finanzas públicas sanas y presupuesto que financia obras de infraestructura. Conferencia matutina https://t.co/xMMy8TIyWA — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 21, 2023

“¿Qué está sucediendo, puede ser que ahora que existe la Comisión de Desaparecidos la gente acude más a denunciar las desapariciones o qué pasó?”, cuestionó AMLO durante la conferencia de prensa mañanera.

Recordó que se decidió llevar a cabo un plan para buscar a los desaparecidos y se encontraron a muchos que aparentemente estaban en ese estatus. Denunció que los cuestionamientos a su administración de que aumentaron las desapariciones en este periodo, son por parte de “grupos de derecha”.

El mandatario señaló que la extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana renuncia, y al creer que el gobierno manipularía el registro, se lo entregó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana y a periodistas.

“Entonces por qué nos quiere igualar con los gobiernos de antes, porque ella tiene una postura política, para mi conservadora y de derecha, son como muchos ensarapados o que fingen, a los que llamo ‘progres buena ondita’, pero que en realidad pertenecen a las filas del conservadurismo”, acusó.

AMLO precisó que sí se explicó la metodología con la que su gobierno concluyó que solamente hay 12 mil 377 desapariciones confirmadas, frente a las más de 110 mil que reporta el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Cuestionado sobre cuál es la fuente de los datos de su gobierno, el Presidente insistió en que el asunto se ha politizado con el objetivo de atacar a su administración.

“No se trata de la fuente, aquí se trata de cómo utilizan un asunto de esto con propósitos politiqueros”, remarcó.

López Obrador se lanzó de nuevo contra Karla Quintana por haber declarado que hay 126 mil desaparecidos en el país y que aumentaron en el gobierno actual, “siendo ella la responsable”.

Para este jueves, familiares de desaparecidos, colectivos de búsqueda y organizaciones convocaron a movilizaciones en distintas partes del país para protestar contra el censo que ordenó López Obrador.

La semana pasada, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentó los resultados de dicho ejercicio, en el que se afirmó que se localizó a 16 mil 681 personas que estaban reportadas como desaparecidas; hay indicios “importantes de localización” de 17 mil 843 personas.

En suma, son 34 mil 524 personas que el censo considera como localizadas o ubicadas, es decir 31 por ciento del total de reportes de desaparición que actualmente existen.

