Gobierno federal 'mutiló' registro de personas desaparecidas: Cusa en Común

La organización civil Causa en Común calificó el nuevo censo de personas desaparecidas como “mutilación”, luego de que el Gobierno federal anunció que el registro pasó de 110 mil 964 a 12 mil 377.

De acuerdo con el organismo, esta “mutilación” a cargo de funcionarios partidistas de la Secretaría del Bienestar, ignoró por completo la metodología del Protocolo Homologado de Búsqueda, no atendió el subregistro de casos denunciado por especialistas, y no tomó en cuenta, ni a las comisiones locales de búsqueda ni a los colectivos de víctimas.

Causa en Común detalló que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) tan sólo en 2022, 49 mil cadáveres o restos humanos permanecieron pendientes de ser identificados en las morgues de las fiscalías; a saber, cuántos más se habrán acumulado desde entonces.

Por otra parte, del 2020 a la fecha, Causa en Común ha documentado al menos 2 mil 421 fosas clandestinas reportadas por medios de comunicación.

Denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha cumplido con su obligación de crear el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas.

“En México no sólo se mata, se descuartiza, se calcina y se desaparece todos los días; no sólo el Gobierno federal militariza esta inseguridad, no sólo recorta los fondos para las policías locales, y no sólo secuestra a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino que ahora busca nulificar a la Comisión Nacional de Búsqueda”, dijo la ONG.

