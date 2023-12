En tres años se han registrado 2 mil 130 masacres en México: Causa en Común

Del 1 de enero de 2020 a diciembre de 2023, se contabilizan 2 mil 130 masacres, de acuerdo con un conteo de la organización Causa en Común.

más información ONG: Cada 19 horas se registra una masacre en México

Además, de enero al 16 de diciembre de 2023, se han registrado 427 masacres, según los conteos del organismo civil. Al igual que con los años anteriores, hay un número indeterminado de masacres que no fueron registradas por medios de comunicación, por lo que puede existir un subregistro.

Las tres entidades con más masacres son Guanajuato (57), Zacatecas (43) y Guerrero (41).

Al respecto, María Elena Morera, directora de Causa en Común dijo a La Razón que “desafortunadamente” las autoridades federales no reconocen la ola de violencia que afecta al país, pero aseguró que por más que la nieguen, los ciudadanos la sufren diariamente.

“Puede haber una cifra negra o un subregistro, pues hay muchos delitos o masacres en le país que no se informa por miedo, o que no se les hizo importante darlo a conocer, por ello creemos que hay muchos más casos. Mientras el Presidente dice que no hay masacres, damos cuenta que o que se dice son mentiras.

Señaló que 2023 termina de una manera sumamente grave, debido a que el país está envuelto en un problema de inseguridad, mientras que el Gobierno federal lo minimiza, además, se ha confirmado que hay más masacres que en 2021 y 2022, pues a pesar de que no termina el año, dijo, se puede confirmar que ya rebasó ambos años en ese tipo de delitos.

“El Presidente sigue empecinado en que México no pasa nada y quien le sigue piensa lo mismo, por eso es muy grave lo que pasa en el país”, agregó.

Detalló que para 2024 el panorama también es muy fuerte, debido a que “si este año fue malo, el año que entra será peor”, debido a que es un año electoral y donde -de acuerdo a la experta- los grupos criminales se pueden meter al proceso e incidir en el voto de la gente. “En varios estados coptando el voto o matando candidatos. También está el riesgo de cómo va a participar la Fuerza Armada, pues a pesar de que es institucional, ya se ven vicios democráticos cuando algunos señalan que la gente está con el partido del Presidente”, indicó.

Aseveró que es necesario esperar a ver como ocurren los siguientes meses, pero adelantó que no será un año tranquilo en materia de seguridad.

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.