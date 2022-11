Críticos de Alito buscan que se vaya en 2023

Priistas críticos a la dirigencia de Alejandro Moreno Cárdenas han desistido de exigir su remoción; sin embargo, ahora su plan es asegurarse de que salga al término del periodo estatutario, al advertir que buscaría su permanencia en el partido.

“Como no lo podemos correr, porque tiene cooptados a los órganos del gobierno del partido, lo que estamos haciendo es tratar de asegurarnos que salga al cumplir su periodo en agosto del próximo año. Lo que quiere es mantenerse más allá del plazo estatutario que tiene, con el propósito de repartir las candidaturas que le convengan a sus intereses”, acusó en entrevista Fernando Lerdo de Tejada, líder de Plataforma para la Refundación del PRI y exvocero de la presidencia de Ernesto Zedillo.

Afirmó que tanto el Consejo Político Nacional como el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y los estatales priistas han sido integrados por personas que congenian con Moreno Cárdenas, lo que le ha permitido sostenerse en el cargo a pesar de las múltiples demandas de su salida.

Al recordar el conflicto del PRI con el PAN y PRD, Lerdo de Tejada subrayó como necesaria la renovación de la dirigencia para ganar espacios a Morena en los próximos comicios de 2023 y 2024, ya que “sin alianza, la oposición no va a ningún lado y con Alito la alianza no jala, porque, como ya lo dijeron los otros partidos, no están dispuestos a tolerar sus traiciones”.

Insistió en que es vital recuperar la confianza de la ciudadanía y militancia, así como “aglutinar las diversas corrientes del priismo para lograr el rumbo en común que “no ha pasado” con la actual dirigencia del tricolor.