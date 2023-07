Profeco revela cuál es el mejor atún mexicano y, además... ¡el más barato!

Llegó julio y con él llegan no sólo los memes de Julio Iglesias sino también los análisis mensuales que nos hace la Procuraduría Federal del Consumidor a través de su revista, en la que nos recomiendan las mejores cosas para consumir y, también, nos revelan los productos que no deberíamos comprar, tomando en cuenta factores como la calidad, el daño a la salud -en caso de ser consumibles-, la funcionalidad, entre otras cosas.

Para este mes de julio, Profeco nos revela cuál es el mejor atún mexicano y además, el más barato, para ayudar no sólo a nuestra economía, sino también a nuestra salud. El análisis fue hecho a 10 marcas mexicanas de atún aleta amarilla en hojuela, como ese que te comes de las latitas.

leer más Esta es la marca de frijoles que Profeco recomienda NO consumir

¿Cuál es la mejor marca de atún mexicano y la más barata?

Profeco evalúo diez marcas, ahí te van:

Great Value

​Herdez (en cuatro presentaciones)

​Altea

​Dolores (en agua y en aceite)

​Calmex

​Tuny Light

La mejor marca mexicana para Profeco es Altea, atún en aceite, el cual tiene más proteína en comparación con los productos de Herdez (atún en agua envasado en bolsa), misma que fue también de las mejores calificadas. En este sentido, Altea es también la más barata, pues la lata de cien gramos tiene un costo de 15 pesos al cierre de esta nota.

El atún Altea fue el mejor calificado por la Profeco. Especial

¿Cuáles son las peores marcas de atún mexicano?

De las analizadas por Profeco, las marcas de atún mexicano que tienen soya son:

Dolores (en agua y aceite)

​Calmex

​Tuny Light

Reveló también que la marca Herdez, el atún en agua, no tiene buena calificación, pues en una de las unidades que fueron analizadas por la procuraduría se encontró piel de pescado. La marca Great Value, por ejemplo, fue tachada por no demostrar su leyenda "Mejorado, con hojuelas más grandes", algo que puede ser mentira porque no hay forma de demostrar que son más grandes que presentaciones anteriores.

Ponte trucha y checa cuáles son esos atunes mexicanos que consumes y si está alguno mal calificado, evalúa si es preciso cambiarlo.