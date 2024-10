¿Cuándo se publica el calendario del último pago de la Pensión Bienestar?

La Pensión Bienestar está próxima a dispersar el último pago del año a los y las adultas mayores registradas en este programa social impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y al que da continuidad la actual mandataria Claudia Sheinbaum.

Este año a causa de las elecciones del 2 de junio pasado, los pagos de los primeros meses se depositaron en enero para evitar la propaganda de programas sociales y a partir del mes de julio, continuaron los depósitos de 6,000 pesos de manera regular, es decir, bimestralmente.

Para el mes de noviembre, el último pago del año correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, el calendario aún no se ha publicado, pero ya hay fecha por parte de la Secretaría del Bienestar.

¿Cuándo se publica el calendario de depósitos del último pago del año de la Pensión Bienestar?

El calendario del último pago del año de la Pensión Bienestar, será publicado este lunes 4 de noviembre, fecha que coincidiría con el primer depósito, de acuerdo a la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, quien así lo dio a conocer en conferencia de prensa desde Palacio Nacional a inicio de esta semana.

Este lunes 4 de noviembre, entonces, quienes serían los primeros en recibir el pago de 6,000 pesos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, serían aquellos cuyo primer apellido comience con la letra A.

Hasta el momento es la única certeza del calendario, a la espera de que el lunes 4 de noviembre se haga público, aunque generalmente se hace una noche antes, por lo que te invitamos no sólo a estar informado en los canales de comunicación oficiales de la Secretaría del Bienestar, sino también en La Razón.

La Pensión Bienestar se entrega a los adultos mayores cada bimestre. Cuartoscuro / La Razón.

¿Aumentará la Pensión Bienestar para el 2025?

Aunque el expresidente López Obrador anunció en algún momento que la Pensión Bienestar sí aumentaría anualmente, indicó que ese incremento sería muy distinto al de su administración, aunque esto finalmente lo decidirá la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al día de hoy, la mandataria todavía no refiere si habrá o no algún aumento en la Pensión Bienestar, por lo que se espera que para el mes de diciembre o los primeros días de enero del 2025, antes del depósito del primer pago del año, se dé a conocer si hay o no aumento.

