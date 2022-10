Cuarta Transformación tiene garantizada su continuidad: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confía en que, en 2024, entregará el poder a otro militante de Morena que garantice la continuidad de su proyecto , según lo manifestó este jueves.

Estoy seguro que voy a entregar la estafeta a quienes van a continuar. Eso me tiene muy contento porque no va a haber marcha atrás. No, ya no van a regresar los corruptos, no les van a funcionar sus campañas publicitarias, su guerra sucia. Ya se echó a andar este proceso, pero lleva todavía más tiempo.

López Obrador comentó que él fue el iniciador del proyecto de la Cuarta Transformación del país, si bien reconoció que no alcanzará a concluir su labor: "Es un proceso y todavía no ha terminado de morir lo viejo ni ha terminado de nacer lo nuevo. Estamos sentando las bases", subrayó.

Dijo que, aunque le restan menos de dos años a su sexenio, se siente contento “porque hay relevo a la vista; eso es una garantía de que vamos a seguir adelanto transformando al país” .

Insistió en que una vez que concluya su administración se "jubilará" y no hablará de temas políticos “ni siquiera con su familia”.

Yo ya no voy a estar porque me voy a retirar. Entrego la banda a finales de septiembre y me jubilo, y políticamente desaparezco, no vuelvo a opinar, No quiero ser cacique, caudillo, líder moral, ya no puedo dar consejos. No voy a hablar de política ni siquiera con mis hijos, con mi familia, nada.