Cuarta Transformación traicionó a las mujeres: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez arremetió en contra de su contrincante Claudia Sheinbaum y dijo que una mujer como ella que rompió el techo de cristal y dejó caer los pedazos a las demás mujeres, no merece ser presidenta.

Al encabezar un encuentro con mujeres, acompañada del candidato de la coalición opositora en la Ciudad de México, Santiago Taboada, en el WTC, aseveró que lo que las mujeres demandan es seguridad, libertad e igualdad y criticó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha querido escucharlas.

Por eso, aseveró que aunque este es un momento histórico ante la oportunidad de que una mujer gane la Presidencia de la República, no es suficiente con eso, porque acusó que de antemano Claudia Sheinbaum traicionó a las mexicanas.

Trabajaré incansablemente cada uno de los días de mi gobierno para mejorar la vida de todas las mujeres mexicanas. Gran encuentro con mujeres desde CDMX por el #8M #MxSinMiedo https://t.co/4BgeHS02AT — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) March 10, 2024

“Estamos en un momento histórico, el próximo 2 de junio México elegirá por primera vez a una mujer presidenta, eso era impensable hace unos cuantos años, no es suficiente que llegue una mujer a la presidencia si ésta no va a gobernar para las mujeres y hoy sabemos que Claudia Sheinbaum traicionó a las mujeres, se ha dedicado a decir que es tiempo de las mujeres, pero no se quiere separar del proyecto de destrucción de López Obrador.

leer más Éxito de arranque en campaña de Xóchitl Gálvez es porque la gente quiere un México sin miedo: PAN

“Claudia ha guardado silencio cuando han quitado los apoyos de las mujeres, como las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, cuando se quitó los apoyos del Seguro Popular para las mujeres que sufrían cáncer, que lo siguen sufriendo y muchas de ellas, desafortunadamente, han muerto. Una mujer que rompe el techo de cristal, pero deja que caigan los pedazos a sus compañeras no debe ser presidenta”, manifestó.

En su discurso, en el que ratificó su decálogo de propuestas para las mujeres, la candidata presidencial de la coalición del PAN, PRI y PRD refirió que el viernes, durante la marcha por el 8M no estaba la Bandera de México en el Zócalo, pero las manifestantes fueron recibidas con gases lacrimógenos.

La fuerza pública se debe utilizar en contra del crimen organizado y no en contra de las mujeres.



Mi abrazo solidario a quienes fueron víctimas del abuso policial en Zacatecas y otros tantos estados del país este #8M2024.



Nunca más violencia del gobierno mexicano contra las… — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) March 10, 2024

“El viernes vimos a cientos de miles de mujeres marchar por el Paseo de la Reforma y cuando llegaron al Zócalo, ¿estaba la bandera? No estaba, no nos ponen la bandera cuando marchamos por la democracia ni cuando las mujeres marchan por sus derechos, pero qué sí había, había gases lacrimógenos para recibir a las mujeres que luchan, que marchan por sus derechos, marchan para reafirmar que tenemos voz y les dicen que sí marchen, pero calladitas, ordenaditas, sin molestar al presidente en su Palacio”, aseveró.

Xóchitl Gálvez consideró que la violencia que viven las mujeres es el resultado del comportamiento de un grupo de hombres y de las estructuras de exclusión del poder, ante lo que el gobierno no ha tenido la voluntad de cambio: “Si no hay esa voluntad de cambio, no habrá esperanza”, sostuvo.

Antes, en sus redes sociales, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México criticó que en la marcha del viernes se haya utilizado la fuerza pública en contra de las mujeres en diferentes estados .

“La fuerza pública se debe utilizar en contra del crimen organizado y no en contra de las mujeres. Mi abrazo solidario a quienes fueron víctimas del abuso policial en Zacatecas y otros tantos estados del país este #8M2024. Nunca más violencia del gobierno mexicano contra las mujeres que exigen justicia. Ese es mi compromiso”, publicó.

AM