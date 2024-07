En promedio cuatro mujeres son atendidas diariamente en centros de protección: Red Nacional de Refugios

Durante el primer semestre de 2024, la Red Nacional de Refugios (RNR) atendió a 7 mil 682 mujeres y menores de edad, en sus 77 espacios de atención, prevención y protección.

Al menos cuatro mujeres, en promedio, se han comunicado diariamente a la RNR para solicitar apoyo en este año; siendo abril el mes con más atenciones en refugios, con un incremento del 39 por ciento respecto al mismo mes en 2023.

Cuando llegué al refugio, estaba llena de miedo y desanimo, desde el primer día, sentí un cambio. Las trabajadoras del refugio no solo me brindaron un lugar seguro para dormir, sino que me escucharon sin juzgarme. Con el apoyo psicológico comencé a sanar las heridas que había cargado por tanto tiempo. El refugio no solo nos dio un techo, sino una nueva oportunidad de vida, hoy me amo