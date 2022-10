Cubrebocas … oldies but goodies

Como fotógrafo, siempre es un deleite caminar por las calles de una gran urbe al existir tanto por registrar, realizarlo en lugares cosmopolitas, como la Ciudad de México o Nueva York no es la excepción. El accesorio, que llegó a ser parte de nuestra vida, como una prenda más dentro de la sociedad y que su uso fue obligatorio por meses, por fin deja de serlo en casi todo lugar público. Al caminar por calles ya no es raro encontrar tirados o abandonados esos accesorios que, en su momento fueron tan preciados, parece que han pasado muchos años de aquel drama mundial y no es así. La pandemia nos deja una enseñanza de cuidado, salud y limpieza. México y Estados Unidos están dentro de los países con el mayor número de decesos por Covid-19. La pandemia, que a la fecha ha cobrado la vida de más de 6.5 millones de personas en el mundo, nos obligó a utilizar el cubrebocas de forma masiva.

Times Square, Nueva York. Foto: Daniel Aguilar, La Razón

Broadway, la famosa zona de teatros en Nueva York. Foto: Daniel Aguilar, La Razón

Av. Arcos de Belén, en la Ciudad de México. Foto: Daniel Aguilar, La Razón

La octava avenida, en Nueva York. Foto: Daniel Aguilar, La Razón