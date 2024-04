Cusetiona Xóchitl Gálvez a Cuauhtémoc Blanco; dejó entrar la delincuencia a Morelos, dice

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz, arremetió en contra del gobierno que encabezó Cuauhtémoc Blanco en Morelos, al señalar que “no metió un solo gol a los delincuentes”.

Durante una gira de trabajo por esa entidad, señaló que la gestión de Blanco Bravo se caracterizó por ser autoritaria, además que se dejó entrar la violencia que hoy es una preocupación para sus habitantes.

“Un gobierno autoritario como lo ha pretendido ser Cuauhtémoc Blanco, que por cierto ya se fue; él pensó que era muy fácil, como jugaba futbol pensaba que era como meter goles, pero aquí no les metió un solo gol a los delincuentes, sino que les perdonó todos los goles”, detalló.

Agregó que el país tendrá una presidenta que va a enfrentar a los delincuentes y no va a dar abrazos, porque si bien el gobernador no hizo su trabajo, el Gobierno federal tampoco, ya que dejó crecer las bandas delictivas.

Gálvez Ruíz criticó que ahora Morena manda al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López a Morelos a tratar de operar políticamente cuando tuvo su oportunidad cuando estuvo en el cargo, para remediar la situación de inseguridad en Morelos.

“Él tuvo bajo su mando toda la política interior para que Morelos pudiera ser un estado seguro y no hizo su chamba, pro ahora viene a Morelos a tratar de infundir miedo, pero en este estado la gente ya no tiene miedo”, destacó.

Señaló que la violencia ha alcanzado a diversos candidatos en la entidad, por lo que es urente protegerlos de los ataques del crimen organizado. “Hemos tenido varios atentados en Morelos, por ello tenemos que proteger a nuestros candidatos, porque los delincuentes quieren que se queden sus candidatos, por ello, tenemos que ser valientes y no dejemos en manos de la delincuencia al estado, para poner a poner orden”.

Dijo que para lograr un orden se tiene que cuidar también a las corporaciones, por ello, adelantó que los policías ganarán 20 mil pesos y sus hijos tendrán becas y prestaciones. Además, se van a regresar a los alcaldes programas como el Fortaseg y Fortamun para equipar a sus policías; aparte a la gobernadora le darán más recursos.

Por otra parte, criticó la gestión de Claudia Sheinbaum en el tema del agua en la Ciudad de México, pues aseguró dejó “un desastre” que hoy sufren sus habitantes, como en la alcaldía Benito Juárez que tiene un pozo contaminado.

“Vean el desastre de agua que dejó Claudia Sheinbaum en la ciudad, el desastre que están viviendo los vecinos de Benito Juárez por un pozo contaminado, y no me quiero imaginar cuántos otros pozos contaminados hay. Se le cayó el Colegio Rébsamen, ella era delegada, por no haberlo clausurado, se le cayó la Línea 12 del Metro, hoy se les cayó otra vez el Tren Interurbano; una grúa peligrosísima”, agregó.

La abanderada de la oposición comentó que “son ineptos y corruptos” porque no pudieron resolver el tema del agua en la Ciudad de México, a pesar de que tienen 26 años gobernando.

Sobre el tema del campo en Morelos y en el país dijo que se les apoyara con recursos y tecnología, pues se busca de dotarles de agua ya tratada.

En materia de salud, regresa le Seguro Popular, pero mejorado con nueva atención contra el cáncer y enfermedades graves, además del regreso de las estancias infantiles con mejores sueldos para los maestros, tabletas para que todos los jóvenes estudien inteligencia artificial y robótica, también con una beca en escuelas públicas y privadas.

