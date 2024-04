Xóchitl Gálvez apuesta por elevar presupuesto a universidades públicas, no recortarlo

La candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, se comprometió a cambiar el actual modelo educativo para quitarle los tintes ideológicos; mejorar el presupuesto de las universidades públicas; rescatar el Conahcyt, además de poner como prioridad a los jóvenes en sus programas de gobierno.

Ante la comunidad de la Universidad de Guadalajara en Zapopan, Jalisco, manifestó que hay muchos jóvenes que tienen talento, por lo que se brindará un apoyo económico para que arranquen un negocio. Agregó que México está dejando ir la mejor oportunidad de su historia, pues el nearshoring no se volverá a repetir.

“Soy una mujer que cree enormemente en la educación, la educación pública es clave, pero no con las universidades del Bienestar. Más que inventar modelos educativos, que son un fraude a los estudiantes, el nivel que se les da está muy lejos, se deberían fortalecer las universidades.

“Vamos a mejorar el presupuesto de las universidades públicas, más que meterlas a la política de austeridad como lo ha anunciado la candidata Claudia Sheinbaum, suena a recortes presupuestales, ya no tienen dónde recortar”, dijo.

En medio del grito de “presidenta, presidenta”, Gálvez Ruiz hizo mención a los casos de jóvenes desaparecidos y asesinados como en Lagos de Moreno, en Jalisco, así como Celaya y Salvatierra, Guanajuato.

Por ello, adelantó que otra prioridad número uno es la seguridad en el país donde la se acabe la política de “abrazos no balazos”, además de regresar a los militares a los cuarteles y que dejen de ser utilizados en la construcción de obras faraónicas, pavimentación de calles y otras obras de infraestructura.

“Se han dado una serie de asesinatos de jóvenes, que pareciera que estamos normalizando la violencia, eso me preocupa. La prioridad 1 de mi gobierno será la seguridad, no comparto la política de ‘abrazos no balazos’, del Ejército en la seguridad pública.

“No voy a continuar con la militarización del país, tenemos que apostar por una Guardia Nacional con mandato civil. Se su ejercieron 50 mil millones de pesos en seguridad pública, en un país donde el principal tema es la seguridad”, subrayó.

Xóchitl Gálvez consideró que “no nos hagamos tarugos, pues si no resolvemos lo municipal, los delitos del fuero común, asaltos, robo, ahí está la mayor cantidad de delitos” no habrá una mejor seguridad.

Reiteró que si gana las elecciones, se destinará presupuesto para las policías municipales y estatales, que permitan otorgar un salario mínimo de 20 mil pesos, seguridad social, prestaciones y créditos de vivienda.

JVR