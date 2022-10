Dan por muerta “ley Alito” y Morena presenta adenda a dictamen sobre Fuerzas Armadas

Con la adenda al dictamen sobre la reforma a las Fuerzas Armadas, la mayoría de Morena en el Senado dio por muerta la “ley Alito” para que pueda avanzar una legislación distinta.

Así lo refirió el coordinador del guinda, Ricardo Monreal, quien dijo que las nuevas modificaciones y disposiciones atienden las demandas de la oposiciones y busca obtener la mayoría calificada para aprobar el proyecto.

Al ser cuestionado sobre si murió la “ley Alito”, el senador zacatecano respondió: “Ya, es que ya no puede ser un motivo de disputa el tema de la ‘ley Alito’, nosotros respetamos a ‘Alito’, pero no tiene que ver, porque es otra iniciativa distinta, ya no deben de pelearse con fantasmas los adversarios, porque construimos una nueva, un nuevo diseño de modificación al quinto transitorio, es otro mucho mejor”, expresó.

Monreal detalló: “Se establece un control parlamentario sobre las Fuerzas Armadas, dotamos a las Fuerzas Armadas de una base constitucional, pero también establecemos mecanismos de control parlamentario que no existían y eso para mí generan equilibrio de poderes, contrapesos y mecanismos de rendición de poderes”.

Así, entre las reformas que se agregan al dictamen destaca que será a partir del ejercicio fiscal 2023, no en 2024, que el Ejecutivo federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.

“Dicho fondo se establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año. Los recursos de dicho fondo no podrán ser utilizados para otro fin”.

También señala que “las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada Permanente en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades”.

Además, Monreal informó que se incluirá un corchete para aclarar que esta reforma no deja sin efectos las acciones de inconstitucionalidad o recursos de impugnación presentadas contra la militarización de la Guardia Nacional.

“Vamos a agregar un párrafo donde diga que es sin perjuicio de las acciones que están sub júdice, es decir que no afecta ni habrá sobreseimiento, invocando las reformas que ahora estamos haciendo”, explicó.

“No hay razón para que la oposición no acepte el dictamen. Les aceptamos todo, lo que dicen ellos les aceptamos todo (…). No habría razón, salvo que se trate de alguna estrategia electoral, política, yo la respeto”, señaló.

