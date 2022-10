Acusa oposición “intervención excesiva” de Segob y Sedena para sacar adelante reforma sobre FA

Las bancadas del PAN y de Movimiento Ciudadano en el Senado acusaron que ante posibles estrategias de chantajes y presiones por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se concretarían los votos a favor de ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028.

En conferencias de prensa por separado, los grupos parlamentarios señalaron que los senadores del PRI y del PRD que voten para completar la mayoría calificada que necesitan Morena y sus aliados para sacar adelante la reforma en la sesión de este martes, tendrán que asumir su responsabilidad por la militarización del país.

Ante la presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien esta mañana se reunió con la bancada de Morena y sus aliados para abordar nuevas modificaciones al dictamen de la reforma sobre las Fuerzas Armadas y sumar más votos de la oposición, el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, acusó que ha habido una “intervención excesiva”.

“Claro que ha habido presiones, pero ha habido una intervención excesiva y abusiva del secretario de Gobernación y de lo secretarios particularmente de la Defensa Nacional y por eso se habla de que van a poder quebrar el bloque de contención, que tendrá posibilidades de éxito futuro en la medida de que cada bancada se haga responsable de sus votos”, declaró.

El coordinador de la bancada emecista, Clemente Castañeda, puntualizó que en el caso de los senadores de su partido no han sido objeto directo de presión, pero enfatizó que de las otras fuerzas políticas sí tendrán que responder en caso de que cambien de parecer.

Al respecto, el líder de la bancada del PAN, Julen Rementería, aseveró que de confirmarse los votos por parte de los senadores del PRI a favor de la reforma para militarizar al país, el bloque quedará lastimado.

“El bloque de contención está lastimado, porque nosotros lo que esperábamos en la militarización, en la sustitución de una policía civil por una policía militar, ya lo habíamos dicho en 20 maneras diferentes que no estábamos de acuerdo”, manifestó.

La vicecoordinadora de Acción Nacional, Kenia López Rabadán, convocó a los senadores de oposición a que no cedan ante las presiones.

“Le quiero decir a los compañeros del bloque que no tengan miedo de las presiones, de la brutal persecución y de esas llamadas tan lastimosas que han recibido, porque si hoy un un senador tiene miedo, imagínense después al pueblo de México, va a haber un terror al Gobierno, va a haber una persecución a quien piense distinto, tienen en sus manos el poder de decirle al gobierno no, porque la estrategia no funciona y está ensangrentando a México”, manifestó.

Senadores tienen oportunidad histórica de garantizar la paz con permanencia de FA en labores de seguridad: Mario Delgado



El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró este martes que los senadores tienen una nueva oportunidad histórica para que la paz y la tranquilidad llegue y se mantenga en la población mediante la permanencia de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública hasta el 2028.

A través de sus redes sociales, el líder nacional de morenista consideró que senadoras y senadores deben de trabajar y anteponer, ante cualquier otra cosa, el interés y bienestar de las y los mexicanos, garantizando su seguridad.

“Hoy se vuelve a presentar una oportunidad histórica para que las y los senadores de todas las fuerzas políticas antepongan la paz y la tranquilidad del pueblo de México y voten a favor de que las Fuerzas Armadas continúen colaborando en tareas de seguridad hasta 2028”, afirmó.

Mario Delgado afirmó que la ampliación de la permanencia del Ejército y las Armada de México en las acciones de seguridad pública con la Guardia Nacional es por la tranquilidad de la población.

