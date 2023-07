Dante rechaza unión con la “vieja política”

En medio de la división que persiste al interior de Movimiento Ciudadano por la discusión sobre si se suman a Va por México o no para el proceso electoral del siguiente año, el coordinador nacional de este instituto político insistió una vez más en no formar alianza con partidos del pasado.

Luego de que los gobernadores de Jalisco y Nuevo León manifestaron opiniones diferentes al respecto, el líder emecista fijó postura sobre ambas sin dar marcha atrás a lo que afirmó un día antes: el partido naranja contenderá por su cuenta en los próximos comicios.

Delgado Rannauro señaló que México “vive momentos de definición” y aseguró que su partido se encuentra en condiciones para no sólo continuar como una alternativa para las dos entidades que ya gobierna, sino también para vencer.

“Hoy, tenemos todas las condiciones para seguir siendo la principal alternativa en Jalisco y Nuevo León, y también para vencer a la vieja política en todo México.

“Lo reitero: Movimiento Ciudadano es la nueva opción que demanda México”, sostuvo en redes sociales.

Al abordar las opiniones expuestas por los mandatarios estatales emecistas, Dante Delgado dicho haber escuchado con atención ambos mensajes.

Sobre el neolonés Samuel García, quien se pronunció por no aliarse con el PAN y PRI por la confrontación que sostienen contra su administración en aquel estado, Dante Delgado reconoció su labor como gobernante.

Dijo que García Sepúlveda ha enfrentado a la “vieja política” y que ha dado muestra de que volver a los tiempos de antes no es una alternativa.

“En el caso de Samuel García, celebro el arrojo con el que ha enfrentado y derrotado a la vieja política en Nuevo León, el sorprendente gobierno que lidera y la sensatez que demuestra al sostener que regresar al pasado no puede ser una opción”, escribió en redes sociales.

Además, aseveró que las decisiones que Movimiento Ciudadano ha tomado en el escenario nacional han tenido como origen lo que acontece en lo local. Por ello insistió en que no podrían emprender camino con partidos que hoy confrontan al gobierno de Nuevo León.

“Las decisiones que se han tomado a nivel nacional siempre han partido de lo local; hoy no podríamos estar aliados, a nivel nacional, con quienes hacen hasta lo imposible por frenar al nuevo Nuevo León”, aseveró.

En cuanto a Enrique Alfaro, quien además de declinar en buscar la candidatura presidencial. cuestionó a MC por no aliarse con el resto de la oposición, Dante Delgado dijo que siempre lo ha respetado y ha sentido orgullo del gobierno que encabeza en Jalisco, por lo que afirmó que también respetará su decisión de no representar al partido.

No obstante, dijo que no está de acuerdo con que haya señalado la falta de diálogo, ya que éste siempre ha existido de forma cotidiana y “él lo sabe”, sostuvo.

Además, señaló que en cada proceso electoral, particularmente el de 2018, se desarrolló una estrategia nacional para cumplir con un objetivo: “que nuestro movimiento gobernara Jalisco”, dijo.

Antes de esto, Delgado realizó otra publicación para reafirmar su postura de no jugar las elecciones junto al PAN y PRI.

“México no está condenado a seguir con quienes ya le fallaron en el pasado ni con quienes, prometiendo ser diferentes.

“Estamos luchamos por un mejor futuro”, escribió en su cuenta.

...Y también se dividen sus líderes en Congreso

El coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda dio su respaldo al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, tras tomar la decisión de no participar en la contienda por la Presidencia de la República en las elecciones de 2024, por su inconformidad con la dirigencia nacional de ese partido.

A través de sus redes sociales, el legislador dijo respetar la determinación de Alfaro Ramírez, quien argumentó que sin los panistas y los priistas no será posible conformar un bloque opositor que enfrente al partido en el poder el próximo año en los comicios federales.

“Respaldo y respeto la decisión de Enrique Alfaro de no participar en el proceso electoral de 2024 y concluir su gobierno con entereza y trabajando a tope.

“Nos toca a nosotros darle continuidad a este proyecto, defender lo logrado y construir un mejor futuro”, escribió.

El mandatario de Jalisco anunció ayer que no buscará la candidatura presidencial, al no comprender las formas de la ruta tomada por MC, incluso acusó que la opinión de los tapatíos ya no es importante.

Al respecto, Jorge Álvarez Maynez, líder de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, se sumó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, de no ir “ni a la esquina” con el PRI y PAN en la elección presidencial de 2024.

El diputado emecista contrario a la postura de su par en el Senado, Clemente Castañeda, de respaldar una alianza con el Frente Amplio por México, vio con buenos ojos cerrar la puerta a esa posibilidad en la elección federal.

“Coincido con el gobernador Samuel García en estos dos puntos: 1. Con el PRIAN, ni a la esquina. 2. Los que están violando la ley con sus precampañas ilegales, mejor ¡pónganse a jalar!”.

Se ha presentado una división al interior de Movimiento Ciudadano, después que el senador Clemente Castañeda declaró la viabilidad de apoyar a un candidato de la oposición para enfrentar en bloque a Morena.