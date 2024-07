Profeco responde finalmente si la sopa Maruchan está hecha de plástico

Que si se pega en el estómago, que si tarda diez años en digerirse, que si es comida de astronauta… Miles de mitos se han creado a partir de las sopas instantáneas, posiblemente a causa de su escaso valor nutricional. Sin embargo, probablemente el más común es que están hechas de plástico. Pero ¿es verdad esto? Por fin una autoridad tiene la respuesta.

La sopa instantánea es común entre jóvenes, estudiantes e incluso entre familias. No es para menos: es rica, económica, fácil de conseguir en cualquier tienda de autoservicio y para prepararla no hace falta más que agua caliente. Por ello, no es de extrañar que es el alimento favorito de muchos.

Sin embargo, un sinfín de mitos se han creado a partir de estas sopas instantáneas, aunque particularmente sobre la marca Maruchan, quizá por ser la más popular y una de las más antiguas. El más común es que no se compone de pasta, sino de plástico. ¿Será verdad? Pues esto dijo la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

¿La sopa Maruchan está hecha de plástico? Esto dice Profeco

La Profeco es la entidad encargada de garantizar que el consumidor obtenga el mejor beneficio por lo que paga. Es decir, que siempre obtenga precios y calidad justos y que tampoco caiga en fraudes o estafas, como puede ser un etiquetado engañoso.

Por ello, constantemente analiza diferentes productos alimenticios en el mercado, como fue, recientemente, el caso de las sopas instantáneas, para determinar cuáles son las que mejor cumplían con lo prometido en sus etiquetas.

En el caso de Maruchan, aprovechó para desmentir o corroborar si, en efecto, estaba hecha de plástico. La respuesta alentará a más de uno, pues no, la popular sopa instantánea no está hecha de plástico sino que:

Contiene principalmente harina de trigo, verduras y un sazonador potenciador de sabor

Contiene aceites vegetales y/o grasa animal, derivados de soya, extracto de levadura, azúcares, sal, conservadores y colorantes

Los fideos están hechos de harina de trigo pre-cocida, lo que les da una textura firme y apariencia que algunas personas podrían asociar erróneamente con el plástico

En resumen, la Maruchan no está hecha de plástico, y sus ingredientes son aptos para el consumo humano.

Sin embargo, no hay que olvidar que es un producto con alto aporte calórico, de sodio y carbohidratos, por lo cual un consumo sin moderación puede desencadenar problemas como sobrepeso o aumento en los niveles de azúcar.

