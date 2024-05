“Debería enfocarse en el Proceso Electoral”: Max Cortázar a Taddei por pronunciamiento de Marea Rosa

Max Cortazár, vocero de la campaña presidencial de la candidata por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, se pronunció mediante su cuenta de X a la petición que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, hizo a los partidos políticos de no usar el color rosa en la movilización del próximo domingo 19 de mayo, denominada Marea Rosa.

Y es que Taddei aseveró que desde hace años dicha tonalidad ha sido el color institucional del ente electoral, por lo que no debe asociarse a algún partido político o candidato en particular, debido a ello solicitó no usarlo en la próxima concentración en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, en la que serán oradores Xóchitl Gálvez, y el candidato a la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada.

En lugar de preocuparse por el uso de un color que -por cierto- no tiene dueño, la Presidenta Guadalupe Taddei @INEMexico debería enfocarse en el Proceso Electoral, en garantizar que los ciudadanos puedan ejercer el voto de manera pacífica, libre y secreta; protegiendo las… — Max Cortázar (@maxcortazarl) May 18, 2024

Ante dicha petición dicha ante medios de comunicación por la consejera presidente del INE, Max Cortázar lanzó otra por redes sociales, en la que solicitó a Taddei dejar de preocuparse por un color, del que dijo no tiene dueño, y hacerlo por el proceso electoral en curso.

En ese mismo tenor le pidió “garantizar que los ciudadanos puedan ejercer el voto de manera pacífica, libre y secreta; protegiendo las casillas de los municipios que se encuentran en riesgo como lo hemos señalado, así como evitar que el Partido Morena use a los servidores de la nación (que son funcionarios del Gobierno de México y que, además, usan el color guinda) para repartir propaganda de su candidata y amedrentar a los ciudadanos sobre sus derechos así como la permanencia de los programas sociales”.

Finalizó su mensaje reiterando lo antes expuesto y arrobando directamente a la presidente del INE, expresando que su responsabilidad es cuidar la democracia, la transparencia y la imparcialidad en lugar de “estarse distrayendo en si se usa o no el color rosa”.