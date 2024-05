‘Es falso’, responde Max Cortázar a Delgado sobre presunta corrupción de Xóchitl Gálvez.

El vicecoordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez, Max Cortázar, respondió al líder nacional de Morena, Mario Delgado, después de que éste exhibió uno de los inmuebles que presuntamente recibió autorización de ampliación a cambio de contratos para una de las empresas de la candidata presidencial de la alianza “Fuerza y Corazón por México”.

En redes sociales, Max Cortázar aseguró que lo mencionado por Mario Delgado es “FALSO”, además, afirmó que el morenista miente.

“Mientes todos los días, lo que mencionas sobre el edificio sabes que es FALSO”, escribió en la red social X.

Además, pidió que Mario Delgado explique sus presuntos “nexos con el crimen organizado”, así como las acusaciones que Claudia Sheinbaum “sigue sin poder responder”.

“¿Gastó o no millones de pesos en su imagen personal? ¿Se robó o no una casa? ¿Apoyó o no el gobierno a sus empresas? ¿Está metida su familia en los Panama Papers? ¿Va a investigar la corrupción en dos bocas? ¿El Tren Maya? ¿Las propiedades de Rocío Nahle? ¿Le dio o no agua contaminada a los capitalinos?”, cuestionó.

Por último, aseguró que ya los alcanzaron en las encuestas y le van a ganar a Morena y sus aliados.

“Ya basta de mentiras y traiciones a los mexicanos, por eso ya los alcanzamos y les vamos a ganar”, concluyó.

Más temprano, Mario Delgado aseguró que frente al número 340 de Paseo de las Palmas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, hay uno de los inmuebles de los que presuntamente se benefició la candidata presidencial de la alianza PRI-PAN-PRD.

“El modus operandi de la PRI-ANdilla inmobiliaria se repite, más pisos irregulares autorizados a cambio de moche, ya sea en departamentos o con contratos a favor de sus empresas”, mencionó en un video publicado en X.

JVR