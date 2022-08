Se debería ofrecer disculpa a fundadores y militantes de Morena por proceso interno: Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseveró que ante las irregularidades registradas en el proceso interno del partido, se les debería ofrecer una disculpa pública a los fundadores y a los militantes que participaron “de buena fe”.

Reconoció que el actual proceso no es un momento fácil y reiteró que por la forma en la que se presentaron las circunstancias, que ya estaban preconfigurados los escenarios de votación, precisamente decidió no participar.

“Me parece que si deberían de darle una disculpa, ofrecerles una disculpa a fundadores de Morena, a militantes de Morena, que se inscribieron pensando de buena fe que pudieran acceder a una posición en el Consejo Nacional, o en el Consejo Estatal de Morena.

“Creo que merecen una disculpa, y creo que es necesario una reflexión ahora sobre el futuro de Morena. No conviene enterrar simplemente el episodio e intentar que todo se borre con el trayecto de las horas”, declaró.

Tras participar en el homenaje luctuoso para el diputado priista René Juárez Cisneros, evitó responder al cuestionamiento de los medios de comunicación respecto a si los consejeros morenistas electos tendrán autoridad moral, porque reconoció que existe mucha molestia entre los militantes.

Dijo que en su caso más que molestia ve con tristeza lo que sucede en el partido que contribuyó a fundar, por lo que estimó que se debe recuperar la esencia del movimiento.

“Para mí no hay molestia, hay tristeza porque no luchamos para eso, porque nosotros fuimos víctimas de prácticas que siempre combatimos y no podemos admitir que se trasladen a Morena. No debemos admitir, por ningún motivo.

“Hay que luchar y hay que generar condiciones para recuperar el origen y la esencia de nuestro Movimiento. (…) Pero hay que lograr revertir estos malos efectos que nos generaron los procesos internos”, manifestó.

JVR