Desprestigio de "Alito", riesgo enorme para el PRI en próximos comicios: Osorio Chong

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que insistirán en la salida de Alejandro “Alito” Moreno de la dirigencia nacional, pues dijo que su desprestigio representa un riesgo para el tricolor para los comicios de 2023 y de 2024.

Puntualizó que no encabeza un grupo en contra del líder nacional priista, sino que son militantes que coinciden en la preocupación por la forma en la que actúa el político campechano y las consecuencias que su descrédito puede traer al partido.

Calificó de evidente que Moreno no va a querer dejar el “escudo tan grande” que representa el PRI, por lo que no liberará el cargo; pero reiteró que los datos arrojados por los resultados electorales de los últimos años evidencian que ha llevado al tricolor “de derrota en derrota”.

El también presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República explicó que, desde que los exdirigentes del partido se sentaron a dialogar con Alejandro Moreno, no ha habido alguna explicación de su parte. Por ello reiteró que esta situación puede afectar las próximas alianzas.

Es un riesgo enorme. Sí, lo he manifestado, no me importan las críticas que me están haciendo, yo estoy hablando con mucha seriedad porque los números no mienten y las encuestas nos dicen que ya le está pegando a todo, para todos lados, el desprestigio de ‘Alito’ ya es impresentable. Y esto, a quienes queremos a mi partido y quienes queremos que este gobierno no siga, que Morena no siga, pues necesitamos hacer algo y hablarlo y decirlo, y esa es mi posición