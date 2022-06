"Es una barbaridad": Osorio Chong critica propuesta de Alejandro Moreno sobre armar a los ciudadanos

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, consideró una “barbaridad” y un elemento de distracción la propuesta que presentó Alejandro Moreno para permitir que los ciudadanos adquieran armas.

Estimó que esta iniciativa ni siquiera debe ser considerada para la discusión en el Congreso y puntualizó que el dirigente de su partido sólo quiere desviar la atención ante los cuestionamientos en torno a su liderazgo.

No se puede tomar como opción armar a la sociedad. Se me hace una barbaridad, de ninguna manera lo avalo y, por supuesto en lo personal, como senador de la República, lo rechazo, porque estamos reclamando a los Estados Unidos lo que estamos viendo: sucesos ya no tan aislados en los que se ataca la población. Imagínense que haya respuesta y que se ponga en riesgo a todas las familias en este país