Rechazan PAN y PRD iniciativa sobre armas

El PAN en el Senado señaló que no apoyaría la propuesta del PRI para permitir que los ciudadanos se armen, porque el monopolio de la fuerza lo tiene que ejercer el gobierno, para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El coordinador de la bancada, Julen Rementería, dijo que no conoce con precisión la iniciativa propuesta por el presidente del tricolor, Alejandro Moreno, pero justificó que dadas las condiciones de violencia que atraviesa el país es lógico que se presenten este tipo de planteamientos.

Sin embargo, al ser cuestionado durante una entrevista con los medios de comunicación en el Senado si el blanquiazul la avalaría, indicó que no considera viable el respaldo de su partido.

El monopolio de la fuerza lo tiene que ejercer el gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos, punto, entonces no tiene por qué haber una población armada

Julen Rementería, Senador del PAN

“No puedo, realmente no podría yo pensar en que la pudiera avalar primero hasta que no la conozcamos, no la conocemos, y lo que, insisto, la seguridad la debe de garantizar, por eso de entrada yo diría: no la apoyaríamos, pero quiero conocerla.

El senador por Veracruz aseveró que armar a la población para combatir el crimen es muy mala idea, por lo que reiteró sus críticas respecto a que la política de abrazos no balazos del gobierno federal no ha funcionado.

En ese contexto, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que no comparte la idea del PRI, de armar a la gente ante el grave panorama de inseguridad que hay en el país.

En entrevista con La Razón detalló que el país enfrenta una grave crisis en el tema de seguridad, y aunque ha propuesto un cambio de estrategia para mejorar la situación en México, el gobierno federal no ha querido escucharlos.

Exigimos que se plantee un nuevo plan y una verdadera estrategia de seguridad; hay gente que llega a proponer cosas como ésta, pero no comparto esa idea

Jesús Zambrano, Presidente nacional del PRD

“Hay una crisis de seguridad en la que los mexicanos viven de manera cotidiana, mientras que el gobierno federal se reúsa a modificar su estrategia. Nosotros hemos exigido que se plantee un nuevo plan y una verdadera estrategia que dé seguridad a las familias, pero la respuesta es la cerrazón completa, entonces hay gente como en el PRI, Alejandro Moreno que llegan a proponer cosas como esta, pero no comparto esa idea”, explicó.

El perredista dijo que se opone a una propuesta de tal magnitud, debido a que “no es la respuesta al problema”, pues lo que se requiere es un cambio en la política gubernamental para garantizar la paz .

“En México no hay día que no haya un asesinato, pues apenas este miércoles se registró un nuevo homicidio en contra de un periodista; además, del paso de migrantes por territorio nacional sin ningún tipo de control y que originó la muerte de al menos 51 personas, entre ellas 27 mexicanas”, dijo.

Estuvimos contra la militarización y no acompañaremos una propuesta que arme a la gente. El PRD no lo haría en caso que esto se propusiera

Luis Espinoza Cházaro, Líder del PRD en la Cámara de Diputados

Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinoza Cházaro, afirmó que su bancada no acompañará la propuesta anunciada recientemente por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, para dar armas de alto calibre a familias y que enfrenten a criminales.

Entrevistado en San Lázaro, el diputado afirmó que la iniciativa que impulsará el Revolucionario Institucional tampoco fue consultada con la alianza Va por México, que integran también el PAN y PRD, según le afirmó el dirigente del partido del sol azteca, Jesús Zambrano.