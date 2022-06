Ricardo Monreal: Armar a los ciudadanos sería “el inicio del caos”; Senado iniciará revisión de estrategia de seguridad

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, señaló que la idea de armar a los ciudadanos para hacer frente a la violencia, como lo planteó el PRI, es algo que “nunca ha funcionado” y sería “el inicio del caos”.

Dijo que la responsabilidad es del Estado, por lo que la Cámara alta también cumplirá con su tarea, de modo que a partir de la próxima semana comenzarán los trabajos para revisar la estrategia de seguridad del gobierno federal.

“Respeto la opinión del Presidente del PRI, pero establecer leyes u ordenamientos jurídicos que permitan armarse a los ciudadanos es el inicio del caos. No, yo no podría aceptar. No, lo que tenemos que hacer es tener mayor cuidado, mayor eficacia de los órganos que legítimamente están facultados para combatir la delincuencia y el crimen.

“El Estado tiene una obligación y un fin primordial, que es el de otorgar seguridad pública a las personas, a sus bienes, a sus propiedades. Es una obligación del Estado y el Estado debe de garantizar que sea efectivo ese derecho fundamental a la seguridad pública; y por eso creo que el Senado no puede mantenerse ajeno, dado que también es una facultad constitucional el analizar anualmente los planes nacionales de la Guardia Nacional”, declaró.

Entrevistado en el Senado, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena dijo que iniciarán los trabajos primero sólo entre senadores, para revisar la estrategia de seguridad nacional, y luego, de ser necesario, realizar las comparecencias pertinentes de los funcionarios.

“Lo que nosotros estamos planteando es colaborar con el Ejecutivo federal para mejorar este servicio público fundamental, que es la seguridad pública, y varios senadores me lo han planteado, y creo que dialogar sobre este tema clave no es ajeno a nuestra responsabilidad”, indicó.

Señaló que en esta revisión de la estrategia de seguridad nacional también pueden participar instancias de la sociedad civil, el Episcopado, la academia y los empresarios, entre otros.

