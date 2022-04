Decesos por Covid golpean más a sector de niños de 0-5 años

La llegada de la pandemia por el virus del SARS-CoV-2 impactó diversos escenarios en todo el mundo; sin embargo, uno de los más duros fue la pérdida de la vida de quienes apenas la comenzaban: las niñas y los niños, principalmente en aquellos con alguna comorbilidad y que no recibieron la atención adecuada, lo que agravó su salud ante el padecimiento, coincidieron expertos.

En México, la estadística refiere que 14 de cada mil niñas y niños que contrajeron Covid-19 perdieron la batalla contra esta enfermedad, dejando así un espacio vacío en casa, en la escuela y en la vida de quienes acompañaron.

De acuerdo con informes del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), 0.17 por ciento de menores entre cero y 11 años contrajeron esta enfermedad, pues de los 25 millones 212 mil 483 menores dentro de estas edades, 43 mil 124 resultaron positivos a las pruebas de laboratorio.

Por desgracia, de ellos 639 perecieron, y es en este apartado donde cabe destacar que la mortalidad prevaleció en el grupo entre cero y cinco años de edad, donde se contabilizaron 509 de las defunciones.

La cifra de este grupo etario incluso rebasó las muertes registradas entre el grupo siguiente de seis a 11 años, donde 130 niños murieron, así como el de adolescentes de 12 a 17 años, entre quienes se registraron 318 defunciones.

Manuel Soriano, intensivista pediatra del Hospital Infantil Privado, explicó que la mayoría de las defunciones observadas se dio durante la etapa conocida como postcovid, es decir, luego de que los pequeños superaron la carga viral más importante durante la enfermedad.

Aunado a esto, señaló que el fenómeno estuvo intrínsecamente relacionado con las comorbilidades que presentaban los pacientes y que fueron “mal o tardíamente diagnosticados”, por el natural desconocimiento de la enfermedad que se tuvo en su inicio.

“Tuvimos el caso de un paciente de cuatro años que llegó con un diagnóstico oncológico y lamentablemente adquirió Covid-19. Como parte de su proceso, tuvo una inmunodepresión y desarrolló Covid grave. Permaneció tres semanas intubado, pero no sólo tuvo que luchar contra eso, sino con el retraso de tratamientos necesarios para el cáncer, el cual creció. Su pronóstico se ensombreció con todo esto”, compartió en entrevista con La Razón.

Ahora, dijo, la preocupación para la comunidad pediátrica es que “las mutaciones del virus van a preferir a los que no tengan protección, tiene que encontrar su forma de sobrevivir, como la subvariante de Ómicron, que aún no ha predominado, pero no sabemos cómo será su replicación. La única forma en la que vamos a estar tranquilos es vacunándolos”, subrayó.

Los meses en los que hubo más muertes fueron julio de 2020 y agosto de 2021, con 84 cada uno y correspondientes a la primera y tercera ola de contagios.

Karen Rosales, pediatra neonatóloga, coincidió que la mortalidad predominó en niños que padecían obesidad, diabetes, cáncer o cualquier otra comorbilidad y que “no hubieran muerto por Covid, si hubieran tenido controlada su enfermedad de base”.

No obstante, la mortalidad de menores de edad a causa de la pandemia no sólo se debió a la propia enfermedad, sino también al “entorpecimiento” de la atención hacia otras enfermedades, ante la saturación hospitalaria, lo que dejó a niños enfermos sin servicios.

“Son muertes indirectas por Covid-19, porque sin la pandemia probablemente esos niños hubieran sobrevivido, hubieran tenido un trasplante, una atención adecuada, no se hubieran topado con hospitales a rebosar ni desconfianza”, señaló.

CDMX, con tendencia a la baja de contagios

La Ciudad de México continúa a la baja en casos positivos por Covid-19 y hospitalizaciones, y hasta el momento no hay cambio en la tendencia que genere riesgos. Según la autoridad capitalina, en el Vale de México hay 146 personas hospitalizadas, mientras que en la capital del país son 113.

“La mejoría de la Ciudad de México fue de 20 personas en esta semana, además, no vemos ningún cambio en la tendencia en la enfermedad, estamos igual que la semana pasada, en 30 contagios diarios y no hay ningún tipo de incremento”, explicó el director de Gobierno Digital, Eduardo Clark.

La positividad es de 4.8 por ciento en general y es responsabilidad directa por la extensa campaña de vacunación que hay en la Ciudad de México, además, indicó que se encuentran a la espera de comenzar la vacunación de los menores entre 12 y 23 años de edad, pero por lo pronto invitaron a que se registre ya que la aplicación puede darse en una semana más.

“La siguiente semana no tenemos vacunación y esperamos a que el Gobierno de México nos dé más vacunas para comenzar a vacunar a los menores de 12 años, por ello invitamos a la ciudadanía a que se vacune quienes faltan”, dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Informó que ya están preparados para iniciar la aplicación de dosis y analizarán con la Secretaría de Educación Pública si es necesario vacunar en escuelas.

Con información de Jorge Butrón