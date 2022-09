“Fue la decisión más difícil de mi vida”, asegura Raúl Paz sobre su renuncia al PAN

El senador Raúl Paz Alonzo aseguró que su renuncia al PAN fue la decisión más difícil de su vida, pero dijo que la tomó porque está convencido de que el único Presidente que ha visto al sur del país es Andrés Manuel López Obrador.

A través de un mensaje que difundió en sus redes sociales, aseguró que está consciente de que se enfrentará a los ataques de intereses mezquinos que lo quieren demeritar, pero dijo que su interés es trabajar para reducir la brecha de desigualdad.

“En la vida hay que tomar decisiones y hoy, sin duda, he tomado la decisión más difícil de mi vida laboral y política y no difícil por lo que implica la decisión, sino difícil porque sé a qué me voy a enfrentar y a los ataques distintos intereses mezquinos que me van a querer demeritar, pero soy un fiel creyente de que para que México avance necesitamos reducir esa brecha de desigualdad tan grande"