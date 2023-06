Declinaciones no tienen efecto jurídico, precisan

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) precisaron que pese a las declinaciones anunciadas por el PT y el PVEM sobre sus candidatos en Coahuila, no tienen un efecto jurídico en los procesos electorales.

En conferencia de prensa previa a los comicios del próximo domingo, los consejeros electorales precisaron que cuando se dieron a conocer las decisiones que tomaron los partidos, ya no podían tener un efecto en los resultados.

La consejera Claudia Zavala apuntó que el único efecto que podría tener es en materia política, porque de otra forma sería necesario que se diera de baja de manera formal el registro.

“Jurídicamente tenemos candidatos registrados; la posibilidad de que un partido pueda cambiar a sus candidatos terminó, ahora sería sólo sí los candidatos renuncian, así están las reglas previstas. Hasta ahorita, ninguno de los candidatos ha sido registrado; por lo tanto, creo que jurídicamente siguen registrados, si hay votos a favor de esos candidatos, serán votos a favor de esos candidatos con los partidos que los postulan.

“Lo otro, pues son posicionamientos desde los partidos políticos, con un sentido político, para que las personas puedan saber que el partido político pues ya no está abanderando una candidatura, pero ya no está en la decisión del partido político; el registro de candidatos está así”, expuso.

En el mismo sentido se expresó el consejero Martín Faz, quien precisó que las declinaciones de última hora, con independencia de lo que declararon las dirigencias a nivel nacional y a nivel local, no pueden tener algún efecto legal en los resultados de la jornada electoral.

“Estas declinaciones de último momento no tienen ningún efecto de carácter jurídico, ninguno. Así que, ahí más bien tocará a los partidos políticos pues decirles a sus simpatizantes, qué deben de hacer para que su voto pues no se anule, pero pues eso ya es un asunto de ellos, nosotros no les vamos ahorita a andar haciendo el trabajo”, puntualizó el consejero electoral.