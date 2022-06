Señala Monreal actos anticipados de campaña en banderazo a “corcholatas”

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que a pesar de la exclusión de la que fue objeto en el evento de la unidad de Morena del domingo, no declinará sus aspiraciones y advirtió sobre actos anticipados de campaña por parte de “candidaturas infladas”.

En conferencia de prensa, dijo que corresponde al INE y al TEPJF determinar si sus compañeros de partido incurrieron en una falta por actos anticipados de campaña, pero señaló que en apego a lo que establece la legislación, sí se cometieron faltas legales .

Dijo que sólo con una denuncia se podría proceder, pero dejó claro que él no interpondrá recurso alguno en contra de sus correligionarios, aunque el evento del domingo sí afecte sus derechos políticos.

“Vi ayer camiones, espectaculares, letreros, playeras, todo un operativo que nadie puede negar que sean actos anticipados de campaña , pero en todo caso yo no califico eso, pero en caso de que haya una denuncia el INE y el Tribunal Electoral lo puede definir (…). Yo no voy a denunciar a nadie, quiero llevar la fiesta en paz, son compañeros del movimiento y me vería muy mal”, declaró.

Afirmó que él no va a violar la ley y se esperará a los tiempos para participar en el proceso: “Una vez que se dé a conocer, me voy a inscribir , quisiera decirle a la base militante que no voy a declinar, que me asiste la razón histórica y la base moral, que me asiste la razón y que nadie debe ofenderse, incluyendo los seguidores de otros candidatos, que deben ser tolerantes, que no deben seguir en esta campaña de linchamiento de quienes no opinamos igual”, manifestó.

Puntualizó que no fue invitado al “desayuno de la unidad” y dijo que al evento afuera del Teatro Morelos fue convocado como cualquier otro legislador, pero aseguró que mantiene su dignidad.

En ese contexto, reiteró que no respalda las encuestas del partido, porque “no garantizan ni transparencia ni equidad, yo no creo en ese tipo de encuestas que realiza el partido”.

Respecto al anuncio de Adán Augusto López de que hará recorridos en sus días libres, Monreal comentó que como funcionario no se puede quitar la camiseta por las noches.

FBPT