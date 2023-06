“Ni dedazo ni señales” para elegir abanderado

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no meterá la mano en el proceso de selección del candidato presidencial de Morena, proceso que se llevará a cabo dentro de un año exactamente y que iniciará esta semana con la reunión del presidente de este partido y los precandidatos, por lo que no habrá “dedazo” ni “señales” hacia los aspirantes.

“Van a ser los ciudadanos los que van a decidir. Y hay todavía quienes no lo creen, incluso hasta gente cercana: ‘No, no, no; a la hora de la hora, tú vas a inclinar la balanza’. No. O ‘estamos esperando una señal’.

“Te vas a quedar esperando, primo hermano. Entonces, esos son los cambios. Y avergüenza cuando un gobierno utiliza el presupuesto, compra publicidad —eso sí lo puedo decir— a los medios, hacen su agosto cada vez que hay campaña, su agosto. No voy a hablar más, pero cada día les va a costar más trabajo conseguir publicidad, porque ya por ese método de manejo de la publicidad se impusieron gobiernos que le hicieron mucho daño al país”, advirtió el Presidente.

Asimismo, acusó que en el pasado se eligió a presidentes con base en estrategias mercadotécnicas, como si los políticos fueran productos.

“Es como introducir un detergente al mercado, un producto chatarra con mucha publicidad: ‘Mira cómo queda todo si usas este detergente, rechinando de limpio’. ‘Este es inteligente, es trabajador, es honesto, tiene muy buen carácter, es simpático, se ríe, es hasta guapo o guapa’.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“Y ahí van, y ahí van, y ahí van, y todo, pura hipocresía. Entonces, ya eso ya no”, aseguró el Presidente.

Agregó que es necesario que cada vez se destierren las prácticas ilegales y tramposas en que incurrieron en el pasado los partidos políticos.

“Necesitamos desterrar todas esas prácticas antidemocráticas: la calumnia en los medios supuestamente de información, los pactos de las cúpulas económicas con partidos políticos, la entrega de dinero de la oligarquía a candidatos.

“El que se reciba dinero del extranjero también con esos propósitos y, desde luego, desterrar por completo la compra del voto, la intimidación, el uso del presupuesto público para favorecer a candidatos y partidos, el acarreo, la falsificación de las actas, el relleno de las urnas, el que votan los muertos o que votaban, el dedazo, el tapado, la imposición.

“Barrer con todo eso, acabar con todo eso. Y eso aplica para todos y para los partidos en la selección de sus candidatos. No es que yo voy a poner al candidato de Morena, no, no va a haber dedazo, va a ser la gente”, ofreció el mandatario.

En opinión de López Obrador, los medios de comunicación juegan un papel importante como difusores de los mensajes de los políticos, pero muchos engañan a sus públicos con falsas poses de independencia.

“Que no se quieran colar como independientes, que no se quieran posicionar como que son independientes.

“El bloque conservador en México no sólo lo integran los partidos con esas características, sino también medios de información y también intelectuales.

“No son ajenos, son parte de un modelo conservador, de derecha”, afirmó.