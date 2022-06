"Se dedican a estorbar": AMLO sobre "moratoria constitucional" que anunció Va por México

Mucho ayuda el que no estorba afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador este viernes desde Oaxaca luego de que la coalición Va por México presentó ayer jueves una moratoria constitucional para bloquear reformas a la Carta Magna.

"No es nada nuevo, es lo que han hecho, estar bloqueando, no proponen nada, no ayudan, se dedican a estorbar, mucho ayuda el que no estorba, pero no quieren cambiar”.