Defensa de Genaro García Luna apelará condena de 38 años de prisión

Aunque libró la condena perpetua, Genaro García Luna, de 56 años, fue condenado este miércoles a 38 años de prisión por aceptar millones de dólares en sobornos para proteger al Cártel de Sinaloa durante su gestión el frente de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio del panista Felipe Calderón.

Tras el veredicto, la defensa del exfuncionario, encabezada por César de Castro, anunció que apelará la condena al argumentar que, como ha sostenido, su cliente es "no culpable".

El exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna (izq.) y el expresidente Felipe Calderón. Foto: Getty Images

García Luna, condenados por 5 delitos de narcotráfico

La condena a García Luna ocurre a más de un año de haber sido encontrado culpable de cinco delitos por un jurado en febrero de 2023: tres de ellos, por conspiración para traficar cocaína, uno por participar en una empresa criminal que continúa con sus actividades, y otro por dar declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses.

Al anunciar la sentencia de 460 meses, el juez Brian Cogan señaló que García Luna vivió una "doble vida" y que su carrera como encargado de la seguridad de México era "una cortina de humo" que le permitió hacer daño a miles de personas.

No obstante, el juzgador señaló que el exfuncionario debería tener "alguna luz al final del túnel" por su conducta ejemplar al enseñar a otros reclusos en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.

Defensa insiste en inocencia de García Luna

Su abogado, César de Castro, sugirió que su cliente no debería recibir más de 20 años de prisión, señalando que ya ha pasado casi 5 años en la cárcel desde su arresto en 2019, en la ciudad de Dallas, Estados Unidos.

En el juicio, la defensa argumentó que los exmiembros del Cártel de Sinaloa que cooperaron con los fiscales y testificaron contra García Luna lo habían implicado falsamente para tratar de reducir sus propias sentencias.

Antes de enterarse de la sentencia, García Luna dijo en la corte que el Gobierno de México y los grupos criminales lo habían manchado: "No he cometido ninguno de estos crímenes", dijo. "No soy la persona a la que apuntan los criminales."

