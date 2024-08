Acusan persecución

Javier Corral no es prófugo de la justicia, dice su defensa; presentan denuncia contra la gobernadora de Chihuahua Javier Corral no es prófugo de la justicia, dice su equipo legal tras señalamientos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua; "se demuestra, no se declara", dijo, y anunció una denuncia contra el titular de dicha instancia