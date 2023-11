Las mujeres son 'de primera': AMLO; defiende terna para SCJN

Ante las críticas de la oposición, el Presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de las tres mujeres que propuso para sustituir al exministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, María Estela Ríos, Lenia Batres y Bertha Alcalde, quienes “son de primera” y garantizan imparcialidad.

“Nunca he abogado por una persona de una terna que envió, no me ha gustado la simulación, decir ahí te va la terna pero quien considero más conveniente es esta compañera o este compañero, no, no, cualquiera y que lo decidan quienes les corresponde y las tres son de primera. Claro nuestros adversarios piensan distinto y los respetamos”, afirmó AMLO.

#ConferenciaPresidente desde Santa Lucía del Camino, Oaxaca | Viernes 24 de noviembre de 2023. https://t.co/OVIqoTRVVz — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 24, 2023

Sin embargo, AMLO dijo que será la Cámara de Senadores en una votación de mayoría calificada, la que decida si aprueban o rechazan los perfiles enviados para ocupar el cargo que dejó vacante Zaldívar Lelo de Larrea, quien se sumó a la campaña de la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

“Esto es una democracia y hay libertades, si va a resolver el Senado, hay una serie de requisitos legales, las tres propuestas reúnen los requisitos, las tres abogadas reúnen los requisitos de ley, y de acuerdo al procedimiento van a ser los senadores, senadoras los que van a decidir, incluso en este caso es en urnas, es voto secreto”, agregó AMLO.

En la conferencia de prensa mañanera, AMLO destacó una por una las capacidades de las mujeres que propuso para ocupar el cargo de ministra en la Corte.

Del caso de Estela Ríos, AMLO refirió que fue consejera jurídica cuando fue jefe de Gobierno de la CDMX, y estuvo en su defensa por el predio del paraje San Juan en Iztapalapa, así como en el desafuero al que lo sometieron por el caso de El Encino.

AMLO indicó que en el caso de Lenia Batres, es abogada y proviene de una familia que ha luchado durante muchos años por la democracia, “cuando luchar en la oposición era arriesgar la vida”.

AMLO añadió que “cómo no voy a tener confianza en Lenia, ni modo que va a llegar a la Suprema Corte a proteger a las empresas extranjeras del sector petrolero o eléctrico como lo hacen los que están, no, ella tiene otra formación”.

Y lo mismo de Bertha Alcalde, quien es una abogada de primera que ha llevado a cabo toda la limpieza de corrupción en la Cofepris, que en el pasado se convirtió en un “botín” para muchos con el otorgamiento de las licencias para medicinas.

“Ya se limpió con un médico joven extraordinario, Alejandro Svarch, nada que ver con los que pasaron ahí, gente honesta, incorruptible es Bertha”, concluyó.

fgr