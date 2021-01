Dejan fuera padres de los 43 a vocero por candidatearse para diputado federal

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa anunciaron que su vocero Felipe de la Cruz, quedó fuera del movimiento, luego de que decidiera irse a la política como precandidato a diputado federal por Morena.

En entrevista con La Razón, María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, uno de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, dijo en tono molesto que el vocero ni siquiera tuvo el valor de anunciarles sus intenciones, lo que orilló a dejarlo fuera del movimiento.

“Pues si nos dolió que no nos tomara en cuenta y que no nos dijera sus intenciones, y que no tuviera los suficientes para decirnos derecho que se iba a ir a la política. No nos dijo nada y eso que lo vimos en la última reunión con el Presidente de México, pero lo peor, es que nosotros nos enteramos por los medios y no por él”, dijo.

La madre explicó que todos los familiares se sienten traicionados, aunque aseguró que Felipe de la Cruz es libre de hacer lo que quiera de si vida, y entre ello, ser político. “Lo que molesta es que no dijo nada, pero nosotros seguimos en nuestra lucha por buscar a nuestros hijos”.

Destacó que Felipe de la Cruz no se ha comunicado con los padres de los 43 hasta el momento, por lo que tomaron la decisión de dejarlo fuera del movimiento; “si, ya está fuera porque él ya está en otra cosa y además, no tiene hijos desaparecidos, por ello no siente el mismo dolor. Él se aprovechó de nosotros para llegara a donde está y nos justo lo que hizo".

“Su opinión ya no es válida, de hecho, ya está fuera de nuestro movimiento y no está convocado ya a las marchas, movilizaciones y reuniones. El por su lado y nosotros por el nuestro. Ya no queremos saber nada de él”, explicó.

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa aseguraron en un comunicado el viernes anterior, que el registro a la candidatura de Felipe de la Cruz, no fue consultada con ellos, por ello, no representa a su movimiento.

Los padres y madres señalaron que no permitirán que se utilice el dolor y la desaparición de su tragedia, para intereses particulares y electorales.

Por su parte, Felipe de la Cruz confirmó a este diario que dejó la vocería de Ayotzinapa, aunque desde la nueva tribuna que tendrá, no dejará de pedir justicia por los normalistas desaparecidos, sin usar el tema de manera electoral.

“Dejé la vocería, pero no el movimiento cuando me enlisté como precandidato a diputado, pues no se deben dar declaraciones cuando vas a un cargo de esa envergadura. El acuerdo con ellos fue que se deslindan de todas las acciones que yo haga, ya que no se puede contaminar el movimiento por una contienda electoral”, dijo.

Señaló que ya no acudirá a marchas ni a reuniones con autoridades para evitar que el movimiento tenga problemas, pues no se puede combinar la política con la petición de justicia; sin embargo, aseguró que no tiene ningún problema con los padres y sigue en contacto con ellos.

Aseveró que la voz de la gente debe ser escuchada, por ello se lanzó a ser precandidato ya que a seis años no se les ha hecho caso en su petición de justicia y adelantó que seguirá insistiendo en exigir justicia, pero desde una mejor tribuna, pues son muchas marchas sin resultados.

