Dejan México por falta de trabajo y pandemia

Juan Nieves es un migrante mexicano que vive en Los Ángeles, California, a donde llegó luego de que la empresa en la que trabajaba en México, dedicada a la instalación y mantenimiento eléctrico, la cual le pagaba ocho mil pesos mensuales, realizó un recorte de personal en abril del año pasado, en el que fue despedido junto con los trabajadores de mayor edad.

“En mayo pasado, yo tuve que abandonar México; me recortaron en el trabajo y después de los 49 años de edad ya nadie te quiere contratar (…) Imagínate con ocho mil pesos pagar la comida de mi mujer y tres hijos. El más chico quería seguir estudiando y no me alcanzaba. Cuando junté para venirme, la cosa cambió, te pagan 80 dólares el día, échale cuentas, mil 600, más o menos”, cuenta Nieves, originario de la Ciudad de México.

El costo por llegar a Estados Unidos fue de 120 mil pesos, pero valió la pena, dice El Tarzán, como le gusta que le digan, porque “acá con un mes de buena chamba sacas lo de medio año de allá (…) si sabes un oficio ya la hiciste. Acá no gana el que no quiere”.

Nieves, quien actualmente se dedica a la colocación de azulejos y pinta casas, asegura que organizándose alcanza para todo: “yo en unos dos meses ya estaba mandando dinero a mi casa, ahorita ya todos se alivianaron y yo también ya le estoy pagando la escuela a mi hijo”.

Gráfico

Reconoció que ya no quiere regresar a nuestro país por la falta de oportunidades por lo que espera pronto llevarse a su familia a Estados Unidos.

Otro caso es el de Laura Martínez, de 35 años de edad, quien se fue a mediados de diciembre de 2020 a Estados Unidos para buscar una mejor calidad de vida. Médico general y madre de dos niñas, migró a Atlanta, ya que consideró que en México, además de la falta de empleo, las condiciones para desempeñar su trabajo, “son de alto riesgo”.

“Estuvo muy cañón en México el tema de Covid-19 en 2020 porque no se tenían las condiciones adecuadas en personal y vi cómo se atendían a las personas y en qué condiciones se hacían, por ello decidí abrir camino e irme a Estados Unidos, donde tengo familia”, explicó.

En los últimos cinco meses, datos del gobierno de Estados Unidos dan cuenta de un alza de 96.8 por ciento de migrantes detectados en la frontera estadounidense, respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 201 mil 619 entre octubre de 2019 y febrero de 2020 a 396 mil 958 de octubre de 2020 a febrero de este año.

CAMBIA RUTA MIGRANTE

Desde el inicio del operativo del Instituto Nacional de Migración (INM) en la frontera sur de México la semana pasada, al menos mil personas han cruzado de manera irregular, siendo ahora el Río Grijalva el punto por donde más se desplazan.

El comisionado Nacional de Migración, Francisco Garduño, explicó que los polleros y migrantes están cruzando en lanchas el Río Grijalva, pues por el operativo en Ciudad Hidalgo (Suchiate) los ha obligado a modificar la ruta.