Delgado llama a realizar una “contienda fraterna”

Tras hacer un llamado a las corcholatas a sostener una “contienda “fraterna”, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que el acuerdo aprobado por el Consejo Nacional de su partido para definir al coordinador de Defensa de la Transformación “es un proceso de organización interna, por lo cual se encuentra constitucional y legalmente blindado”.

El dirigente llamó a llevar a cabo un proceso “que sea fraterno, que sea respetuoso, que sea leal con el movimiento” y que deje un precedente de un comportamiento ético entre compañeros, pues “no podemos perder de vista que estamos luchando por que el ejemplo de uno de los mejores presidentes que ha tenido nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, y su legado, trascienda a las siguientes generaciones”.

Tras el registro de los seis aspirantes la semana pasada, el dirigente aseguró que las medidas cautelares dictadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) el viernes pasado ya estaban previstas en el acuerdo del Consejo Nacional morenista aprobado el 11 de junio.

Asimismo, ratificó que los aspirantes contarán con un monto de cinco millones de pesos que será absolutamente comprobable y fiscalizable; es decir, “sólo se podrán destinar a viáticos: transporte, comida y hospedaje, y a la logística de eventos, que es lo que son sillas, carpas, audio, los backs, en fin, lo que se necesite para organizar un evento”.

Mario Delgado dijo que el acuerdo aprobado por el Consejo Nacional de Morena para definir la Coordinación de Defensa de la Transformación “es un proceso de organización interna”.

(De los aspirantes) está a prueba su lealtad al movimiento y el respeto a su palabra empeñada. Todos se comprometieron a que primero el proyecto y luego la persona

Mario Delgado, Dirigente nacional de Morena

“Se trata de un proceso de organización exclusivamente interna. No estamos haciendo ninguna convocatoria de precandidaturas o candidaturas; entonces, ahí nosotros apelamos a la Constitución, que establece los derechos de autoorganización y autodeterminación internos de los partidos políticos”, subrayó.

El morenista consideró que es un hecho histórico que las seis personas contendientes se comprometieron a cumplir y respetar los principios de la Cuarta Transformación, así como realizar recorridos de trabajo austeros y privilegiar el contacto con la gente, al igual que llevar a cabo una contienda “fraterna” y sin denostar a ningún compañero aspirante.

“Está claro el mandato del Consejo Nacional, que no se trata de promover personas y está prohibida la promoción personalizada. También hemos hecho explícito de que no hay ninguna competencia o proceso alguno por alguna precandidatura. Estamos en la organización de nuestro movimiento para informar sobre los avances de la transformación”, reiteró.

Mario Delgado descartó que desde su partido se impongan sanciones a las y los aspirantes que cometan alguna falta previa a la realización de la encuesta, la cual se levantará del 28 de agosto al 3 de septiembre, y cuyos resultados se darán a conocer el próximo 6 de septiembre. No obstante, dijo, será el pueblo quien los juzgue y sancione.

“Desde el partido no los podemos sancionar porque no es un proceso jurídico, sino un proceso interno de organización; si lo infringen, será la gente la que evalúe si cumplen o no sus compromisos. Está a prueba su lealtad al movimiento y el respeto a su palabra empeñada. Todos se comprometieron a que primero el proyecto y luego la persona; entonces, la sanción será por parte de la gente, no del partido”, señaló al tiempo de llamar a llevar a cabo un proceso organizativo que deje huella hacia el futuro.