Delitos considerados “atrocidades” aumentaron 17% en 2022, advierte Causa en Común

Los delitos considerados como atrocidades aumentaron 17 por ciento en 2022 , al pasar de 5 mil 334 en 2021 a 6 mil 217, de acuerdo al más reciente reporte de Causa en Común.

Las atrocidades que más aumentaron en 2022 fueron la violación agravada en 235 por ciento, el asesinato contra periodistas en 89 por ciento, el asesinato con crueldad a mujeres en 75 por ciento y la tortura en 55 por ciento.

Durante el año pasado el país registró al menos 6 mil 217 eventos catalogados como atrocidades, de los que 10 mil 799 fueron víctimas.

Entre las atrocidades que más fueron reportadas se encuentran la tortura, mutilaciones, descuartizamiento de cadáveres y asesinato de mujeres con crueldad extrema. Sin embargo, son cinco entidades las que más reportes tienen de este tipo de delitos, encabezando Baja California con 605, Guanajuato con 547, Michoacán con 438, Morelos con 407 y Estado de México con 306.

“Se pudo descubrir que mayo y octubre fueron los meses que registraron más atrocidades con 648 y 697 respectivamente . Al igual que en el resto de las atrocidades pensamos que hay un número indeterminado de atrocidades que no fueron reportados, pero se trata de ser lo más exhaustible posible, aparte que las atrocidades aumentaron 17 por ciento, respecto a 2021”, explicó Luis Carlos Sánchez Diaz, investigador de Causa en Común.

Hay fuerte crisis de violencia en México: Impunidad Cero

Catalina Kühne Peimbert, directora ejecutiva de Impunidad Cero, señaló que hay una fuerte virulencia con la que se ataca a las víctimas, ya que en México hay una fuerte crisis de violencia en donde hay mucho menos condenas, lo que es un grave problema en el sistema penal.

“Para combatir la impunidad es obligatorio que las fiscalías refuercen sus capacidades operativas, ya que no tenemos fiscalías especializadas o están rebasadas. Parece que con el hecho de que con que una persona esté en prisión se acaba el proceso, pero no es así. La muerte de mujeres se debe investigar con perspectiva de género, pero no se hace así”, explicó.

Señaló que un elemento más es que se han incrementado los feminicidios en torno al uso de armas de fuego , lo que demuestra que hay mayor violencia, aparte que no se han armonizado los tipos penales en los estados.

