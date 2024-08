Demanda AMLO oposición fuerte y congruente

El Presidente Andrés Manuel López Obrador demandó a los partidos de oposición que sean serios, fuertes y congruentes con sus principios, con el fin de que sean contrapesos y equilibrios al gobierno en turno, y evitar absolutismos.

“No voy a opinar sobre eso (reelección de Alejandro Moreno en el PRI), pero es necesario en una democracia que exista oposición y que sea una oposición fuerte; la democracia son contrapesos, equilibrios, es para que nadie, en el nivel que sea, se sienta absoluto”, dijo.

Agregó, en conferencia mañanera, que la democracia es competencia, confrontación de ideas, de proyectos, pluralidad, es lo contrario a la dictadura. “Se necesita que haya partidos opositores fuertes, que tengan principios, porque eso también suele olvidarse. ¿Cómo se justifica la alianza, hablando de principios, entre el PRI y el PAN? O sea, históricamente, ¿qué no pueden ser los partidos congruentes con sus ideales y principios?”, cuestionó.

Luego de confiar en que ojalá se fortalezcan los partidos de oposición, el mandatario federal criticó la alianza del PRIAN, la cual, dijo, se dio desde la época de Carlos Salinas de Gortari.

Recalcó la necesidad de que los partidos mantengan una base sólida y coherente de principios, sugiriendo que las alianzas actuales no reflejan una verdadera congruencia. “Muchos dirigentes no conocen ni siquiera la declaración de principios de un partido, porque hay una gran diferencia entre lo que dice la declaración y lo que llevan a la práctica los partidos (…) un tercer documento son los estatutos de cada partido, que a veces no se respetan, se violan los estatutos”, sostuvo.

Dijo que conviene que haya una democracia auténtica, que no sea utilizada por los partidos como “fachada” o “parapeto”, como “fue mucho tiempo en México de que se hablaba que el pueblo decidía libremente, que mandaba y era puro cuento, decidían los de arriba, mandaban los de arriba, al pueblo nada más se les utilizaba para legalizar, legitimar la pseudodemocracia”.