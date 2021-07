Demandan en Senado que gobierno aclare si actualmente usa mecanismos de espionaje

El PAN en la Cámara Alta y el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza demandaron al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a la Fiscalía General de la República que se emprenda una investigación formal para que se garantice que actualmente no se utilizan mecanismos de espionaje en el país.

En conferencias de prensa por separado, puntualizaron que no es suficiente que AMLO declare en una mañanera que la práctica de espionaje ya no está vigente.

El senador panista Damián Zepeda recordó que en el caso de espionaje que se dio a conocer fueron afectadas 50 mil personas a nivel mundial y en México se trató de 15 mil personas, entre las que se incluyeron a periodistas y diplomáticos, por lo que no se trata sólo de la familia presidencial, como lo quiere hacer creer López Obrador.

“El Presidente López Obrador dice que su gobierno ya no espía, no se trata de lo que diga, exigimos que se informe a este Congreso si hoy existen o no las herramientas y si las están utilizando o no”, manifestó.

Indicó que, por ello, el PAN registró un punto de acuerdo en la Comisión Permanente para que se aclare si existe un contrato, si sigue vigente, los nombres de los involucrados, si se sigue prestando ese servicio en alguna de las dependencias de gobierno y que la FGR lleve a cabo una investigación formal.

En el mismo sentido se expresó el senador Emilio Álvarez Icaza, quien presuntamente también fue espiado, por lo que anunció que también presentará una denuncia ante la FGR en contra de quien resulte responsable.

“Hoy por hoy no tenemos esa certeza y es grave, y debe tenerse absolutamente claro que no basta que el Presidente diga que no se utilizan, debe haber un equipo de trabajo constituido por autoridades y personas afectadas para tener la absoluta certeza de que ese aparato del Estado no se manda ni se mueve solo”, declaró.