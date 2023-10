Denuncian sesgo en el censo de damnificados

El huracán Otis no sólo dejó a los habitantes de la costa de Guerrero bajo escombros y lodo, sino también en la incertidumbre de no saber qué ocurrirá con su patrimonio y con su vida.

Aunque avanza el censo a los damnificados para dimensionar la tragedia, comienzan a surgir señales de manipulación y sesgo en este listado.

Un habitante del Cerro del Fortín, en Coyuca de Benítez, comentó a La Razón que el delegado de su colonia se ha encargado de que el censo sólo sea para “las casas que quieren”.

Él asegura haber sido excluido del recorrido hecho por las autoridades y ahora no sabe qué hacer; si esperar o ir a buscarlos para que también lo tomen en cuenta.

Además, Estefanía estuvo ayer en Coyuca de Benítez, en donde, junto con Acapulco, la Secretaría de Bienestar ha censado más de 20 mil viviendas y negocios para cuantificar los apoyos que necesitará la población. Una de las casas visitadas fue la de su suegra, donde los daños fueron “menores”, contó a este medio en una breve llamada.

Una camioneta que al parecer quedó afuera evitó que ramas y la mitad de un poste que se partió destruyera la vivienda, en la que los daños más bien fueron producto de anegaciones que echaron a perder un refrigerador, camas y una sala que intentan salvar con las patas hacia arriba para que le pegue el sol, que ha vuelto a salir.

En el censo, las personas únicamente proporcionan sus datos personales a los Servidores de la Nación, de los que hasta este domingo se habían desplegado más de mil 600.

Luego de enlistar todo lo que perdieron, en las viviendas o lo que queda de ellas se pega una estampa para certificar que el gobierno los ha visitado y se les entrega un folio que más tarde servirá para un canje, cuando se determinen los apoyos que se darán.

“El de enfrente no estaba, a ese sí se le cayó todo porque su techo era de las láminas amarillas”, señaló Estefanía, al referirse a uno de los vecinos de su suegra, quien no pudo ser consultado porque decidió salirse al día siguiente y no se sabe si se fue a un refugio o con otros familiares, como varios han optado.

De acuerdo con el registro de personas que se encuentran en refugios temporales dispuestos por el Gobierno de Guerrero y Protección Civil de la entidad, de las dos mil 158 personas que llegaron a solicitar asilo, permanecen mil 847 en ellos, y el único despliegue de personal que reporta Bienestar para el levantamiento del censo es en casas y negocios, pero no en estos albergues.

El diputado federal Pablo Amílcar Sandoval dijo ayer, sin embargo, que la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, le aseguró que habrá más censos y que se instalarán módulos para que acudan quienes no se encontraban en sus domicilios.

Crisis de desaparecidos

En la entidad, sin embargo, hay otro tipo de personas afectadas por la tragedia que acarreó el huracán Otis. Se trata de quienes aún desconocían el paradero de sus familiares, a cinco días de que el meteoro azotó la costa.

Los grupos de WhatsApp que formaron habitantes para ayudarse entre sí, siguen inundados de fotografías de personas desaparecidas.

Eneyda ha pasado los últimos días ayudando a otra mujer que busca a su madre, la señora Edelia Moyado Díaz, que se encontraba en la Ampliación San Isidro y de quien comparte una fotografía con el mensaje: “Extraño madre escuchar tu voz, tengo fe en Dios que estás bien, espero pronto comunicarme contigo”.

Otro caso es el de Angélica Delgado, quien radica en Jalisco y busca a sus hermanos Guillermo y Fernando; a su tía Pina Mena y sus primos Edwin y Naty, con quienes no ha podido contactarse desde el día de la tragedia. Historias como éstas se replican en las redes, sin que hasta el momento haya respuestas.

Van 263 extranjeros evacuados de Acapulco

La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, informó que 263 extranjeros ya fueron evacuados de la zona devastada de Guerrero, tras el paso del huracán Otis.

Indicó que se localizaron a 59 colombianos y 52 peruanos que tenían reporte de desaparecidos.

Durante su participación en el Encuentro de Agencias de Cooperación Internacional, la canciller destacó los esfuerzos de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) para brindar apoyo a los extranjeros, a pesar de los inconvenientes generados por los problemas de comunicación.

“Hasta hoy, hemos logrado traer de vuelta a 263 extranjeros; nos faltan algunos, así es que su ayuda, en caso de que sepan de personas que no han podido comunicarse, sobre todo, hay problemas de comunicación”, señaló.

En su mensaje, la canciller hizo notar que el huracán “nos ha dejado una gran lección muy de que, efectivamente, el cambio climático sí va a traer consecuencias importantes”, por lo cual, abundó, “se deben construir sociedades resilientes en todos sentidos, en relación a cambio climático, a la violencia”.

Bárcena Ibarra pidió el apoyo de los países de América Latina y el Caribe para enfrentar los estragos ocasionados por el huracán Otis en Guerrero, como parte del Fondo de Resiliencia y de Adaptación al Cambio Climático creado recientemente frente a situaciones como las que acaba de suceder en Acapulco.

En sus redes sociales, la titular de Relaciones Exteriores confirmó la localización de los ciudadanos colombianos y peruanos que se reportaban como desaparecidos en la zona de Acapulco, quienes, dijo, ya están fuera de la zona afectada, y agradeció a las embajadas de ambas naciones por su colaboración.

Con información de Sergio Ramírez