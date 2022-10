Deploran opacidad y falta de validez de UBBJ

P artidos de oposición criticaron la opacidad y falta de transparencia que hay en los planteles de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ), pues aseguraron que, en vez de fortalecer a las instituciones públicas, el Gobierno federal priorizó un modelo educativo que está destinado al fracaso. En entrevista con La Razón, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, detalló que la Universidad del Bienestar es uno más de los costosos caprichos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es un sistema educativo que no tiene futuro.

“Es un símbolo del fracaso de esta administración federal, pues en lugar de fortalecer las universidades públicas, las denuesta y ha dicho que son una bola de neoliberales, pero se pone a crear de la nada una red de universidades, con una mujer al frente que no tiene ninguna capacidad para actuar”, acusó.

El perredista sostuvo que las protestas que se dan por parte del estudiantado son claras, pues ni siquiera los estudios de las universidades tienen permisos; esto es, no estarán validadas porque no han solicitado los permisos formales ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Es un símbolo del fracaso de esta administración federal, pues en lugar de fortalecer las universidades públicas, las denuesta y ha dicho que son una bola de neoliberales

Jesús Zambrano

Líder nacional del PRD

“La cuestión es saber en dónde están, porque no se sabe nada de ellas o cuáles son las carreras que manejan”, dijo.

Zambrano Grijalva mencionó que el sistema educativo de Morena es una farsa y una mentira, y son los estudiantes y los padres de familia los más afectados, ya que, de no tener validez, se van a enfrentar a un mercado laboral difícil para que se coloquen. “Una más de las patrañas de este gobierno”, concluyó.

La Razón publicó este fin de semana que las universidades del Bienestar Benito Juárez García enfrentan opacidad, falta de maestros y tienen planteles inconclusos, a menos de dos años de que concluya la presente administración, pues a pesar de la promesa del Gobierno federal, durante los 100 compromisos de gestión, estos planteles no se encuentran concluidos.

Al respecto, Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, señaló que el sistema de enseñanza no es el adecuado para los mexicanos, como sí lo son las universidades que ya están reconocidas.

Esas universidades están destinadas al fracaso porque no hay validez oficial (…) además de que los estudiantes se pueden enfrentar a un panorama laboral negativo por esa misma falta de oficialidad

Mariana Gómez del Campo

Secretaria de Asuntos Internacionales del PAN

“Esas universidades están destinadas al fracaso porque no hay validez oficial, y eso hace que sean una especie de universidades ‘patito’, además de que los estudiantes se pueden enfrentar a un panorama laboral negativo por esa misma falta de oficialidad”, advirtió.

La panista dijo que al Gobierno lo que menos le importa son los jóvenes del país, ya que no hay maestros en sus universidades y muchas se encuentran en obra negra o, incluso, no las han empezado. “Muchas no las han acabado y yo espero que ni lo hagan, porque son ‘patito’ y muchos predios están en total opacidad”, dijo.