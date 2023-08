Vamos a derrotar a los conservadores: Adán

Adán Augusto López aseguró que la embestida en contra de los libros de texto gratuitos, “se va a topar con pared” porque la gente apoya a Andrés Manuel López Obrador en su política educativa.

“No nos van a detener. Va a haber libros de texto gratuitos para todos los niños y niñas de México. Vamos a volver a derrotar a los conservadores, a los que no quieren al pueblo y que pregonan que hay que quemar los libros de texto gratuitos”, dijo.

El aspirante a la candidatura presidencial de Morena arremetió en contra del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar a quien acusó de estar aliado con gobernadores para perjudicar a la niñez mexicana.

Aseveró que los conservadores, “los que no quieren al pueblo”, actúan con hipocresía y su blanco ahora son los niños pobres, para que no tengan acceso a la educación. “No es comunismo lo que enseñan, sino cultura y poesía”, agregó.

Por otra parte, aseguró que todas las encuestas lo dan como victorioso, aunque aclaró que no está presumiendo ni paga para que las publiquen. “Hicimos un compromiso para apoyar a quien resulte ganador, y lo firmamos, y yo soy un político que respeta su palabra, y si está firmada, con mayor razón”, subrayó en entrevista.

Respecto a los “codazos” que hubo ayer en el estado de Tabasco, explicó que él sólo respondió a un jaloneo del que fue objeto, que casi le provoca una caída, en un hecho en el que incluso resultó con pellizcos: “Yo no uso seguridad y sólo reaccioné. No me arrepiento de ello”, indicó con relación a los hechos.