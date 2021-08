Protocolo de SEP para regreso a clases, recomendaciones que no protegen: Expertos

Organizaciones educativas aseguraron que las diez medidas que dio a conocer la Secretaría de Educación Pública (SEP) para un regreso a clases seguro, no son parte de un protocolo sino sólo son recomendaciones que no protegen completamente a los niñas, niños y adolescentes de contagios en las aulas.

En entrevista con La Razón, Paulina Amozurrutia, coordinadora del movimiento nacional Educación con Rumbo, calificó las medidas como “cortas y burdas”, porque no hay un protocolo bien establecido y estructurado para que las familias se sientan seguras de enviar a sus hijos a las escuelas.

“Veo diez puntos desestructurados y sin evaluación. Eso no es un protocolo, sólo son recomendaciones o consejos. Los jueces exigen protocolos específicos con medidas de protección, pero las medidas son solo un inicio sin estructura y sin formatos necesarios para un regreso a clases seguros”, destacó.

La experta dijo que la SEP sólo ha invitado a los padres y madres de familia a limpiar las escuelas, pero no les han informado de qué manera se realizará, porque solo demuestran la falta de responsabilidad que existe en el retorno a las clases.

“Cada vez estamos más cerca del regreso a clases y cada vez tenemos menos respuestas de lo que vamos a hacer en las escuelas. Los diez puntos que mencionó son los que hemos estado respetando desde hace medio y año de la pandemia”, añadió.

Por separado, María Fernanda Lezama, vocera de “Abre mi Escuela” sostuvo que las medidas no son suficientes, ya que es preocupante que después de varios meses de pandemia las declaraciones y planes sean solo diez medidas que son insuficientes.

“El regreso a clases es necesario, pero bajo un protocolo que debe seguirse. Hay estados que se deslindan de las órdenes gubernamentales ya que trabajan por separado y han realizado un trabajo real de regreso a las aulas, además bajo estas condiciones no se deben abrir todas las escuelas porque si es un riesgo”, aseveró.

La especialista en educación dijo que las medidas dejan mucho que desear, porque siempre habrá un riesgo de contagios aunque sea mínimo, sin embargo el decreto a nivel federal no puede ser aplicable a todas las entidades, porque cada una tiene una realidad distinta donde priorizan sus niveles educativos acordes a la situación de la emergencia.

“El 30 de agosto deben abrir las escuelas, pero no todas, sólo las que tienen la capacidad e disminuir los contagios, porque si no se hace de manera adecuada pueden estar en riesgo los alumnos. Las autoridades no tienen idea de una estrategia, no la han trabajado y eso desalienta el regreso a clases”, estimó.

Virólogos piden no regresar a clases

Alejandro Sánchez Flores, integrante del Consorcio Mexicano para Vigilancia Genómica, pidió reconsiderar el decreto de regreso a clases, ya que en México existe diez por ciento de contagios por la variante delta pus, que es igualmente contagiosa que delta, pero con una mutación más.

“Una de las cosas que están fallando es que no incluyen los riesgos actuales de la pandemia, ya que estamos en un pico y no hay información de ello. Otro de las situaciones es que no se ve como las medidas puedan subsanar una verdadera protección para los alumnos, sobre todo porque a los menores no los están vacunando. Los protocolos si quedan muy cortos”, detalló.

El experto agregó que no se puede dar una estrategia de diez puntos para todo el país, cuando en cada estado hay realidades diferentes, y si van a regresar a clases presenciales, aclaró que no deben ser todos.

