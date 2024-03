Voy a desaparecer el INVEA para terminar con la extorsión a transportistas: Santiago Taboada.

Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La Ciudad de México”, sostuvo un encuentro con transportistas, a quienes reconoció su valentía por acudir pese a las presiones políticas del gobierno actual de la Ciudad de México a las que han sido sometidos.

“Voy a desaparecer el INVEA para que los deje de extorsionar. El INVEA se va a ir de la ciudad y va a dejar de joder a los transportistas, porque eso ha venido haciendo, está como las vacas de pueblo: ni comen, ni dejan comer; el problema es que en su idea de regulación se volvió una extorsión para ustedes”, destacó.

En la reunión en la que participó el líder de los transportistas, Fernando Ruano, reconoció que es el primer y único candidato que se ha acercado a este sector para escucharlos de primera mano. A lo que Taboada respondió: “hoy están aquí con valentía, a pesar de las amenazas del gobierno de que no estuvieran hoy aquí, de que fueran a acompañar a la candidata de enfrente y hoy estamos haciendo un compromiso con el transporte concesionado de esta ciudad… No los vamos a extinguir, los vamos a apoyar sin que se endeuden de por vida, porque es muy fácil que llegue el gobierno y les diga renuévense; nada más que el costo del financiamiento prácticamente triplica lo que ustedes ganan".

En este sentido, condenó que el gobierno actual de la ciudad obligue a las y los transportistas a comprar los camiones “en las empresas de sus cuates” con el pretexto de la modernización, por lo que les planteó un pacto: “Lo que yo les quiero ofrecer es modernizar sin endeudarlos de por vida; lo que quiero ofrecerles es mejorar sus condiciones laborales y que también hagamos un compromiso para que mejoren ustedes el servicio”.

Santiago Taboada llamó a darle un transporte digno a las y los chilangos, de ahí la importancia de invertir en ellos y no desaparecerlos.

“Lo vamos a arreglar respetando, no imponiendo, sin despojo. Si se quieren constituir, adelante, pero lo que no se vale es la simulación. Constituyen las empresas, las quiebran y una sola persona se queda con todo el negocio, con la lana del gobierno… Lo que queremos es darle a la gente opciones, que tome el transporte que más se ajuste a sus necesidades”, explicó.

Por ello, reiteró que en su administración hará un gran esfuerzo presupuestal para modernizarlos sin endeudarlos y que no acaben siendo, dijo, esclavos del crédito.

“Quieren realmente que en esta ciudad la gente empiece a bajarse del coche y bajar el tráfico: vamos a invertir en el transporte. Démosle muchas opciones a la gente, no solamente una… nosotros por eso estamos buscando un cambio, hay que pensar distinto para solucionar los problemas de la gente, del día a día. La gente quiere llegar más temprano a sus trabajos, regresar a su casa con seguridad, que no se caiga el Metro en el que se suben o que no se destartale el camión en el que van”, apuntó.

El abanderado del PAN, PRI y PRD aseguró que han sido demasiados años y hoy la gente no vive mejor, “¿tú le vas a creer a alguien que durante 27 años te mintió? Estaría muy difícil pensar que las cosas van a ser diferentes… se los digo sin miedo, de frente al gobierno, porque los van a amenazar en los próximos días después de esta foto y de este evento, pero les digo una cosa: dos meses y ya se van”.

Al finalizar el encuentro, el candidato de la coalición “Va X La Ciudad de México” realizó un recorrido por la Unidad Habitacional Fuentes de Santa Anita y sostuvo un encuentro con vecinas y vecinos en el kiosco de la colonia, ambos ubicados en la alcaldía Iztacalco, para escuchar de primera mano sus necesidades y comprometerse a mejorar la calidad de vida de todas y todos, sin importar la zona en la que vivan.

JVR