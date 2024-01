No desaparecerán todos los autónomos, son como 10, precisa AMLO; trabajadores serán reubicados

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este viernes que sólo buscará que sean desaparecidos los organismos autónomos que fueron creados para legalizar la corrupción, y precisó que son alrededor de 10, entre ellos el IFT y el Inai.

Además, López Obrador aseguró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no está contemplada en su iniciativa para eliminar organismos autónomos,

"No, la CNDH no. Estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba. Son como diez. Es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por ejemplo. ¿Por qué esa? Porque la crearon para que no hubiese monopolios en la comunicación. Y resulta que siguen habiendo los monopolios", sostuvo AMLO este día en Palacio Nacional.

Ayer López Obradr anunció que en la batería de reformas que enviará al Congreso el próximo 5 de febrero se incluirá una propuesta para desaparecer todos los organismos autónomos que “fueron creados durante el periodo neoliberal, con el propósito de proteger los intereses de empresas particulares nacionales y extranjeras”.

En conferencia de prensa, AMLO señaló que en el caso del Inai, las funciones las puede hacer la Secretaría de la Función Pública (SFP) o la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o la Fiscalía General de la República.

AMLO afirmó que no habrá despido de trabajadores de organismos autónomos, pues serán absorbidos por el Gobierno federal.

AMLO precisó algunos puntos de la reforma que enviará el próximo 5 de febrero al Congreso de la Unión para eliminar a cuando menos 10 órganos autónomos, que representan un alto costo al erario y los resultados son nulos.

“Entonces lo que vamos a buscar es (desaparecer estos organismos autónomos) sin afectar a los trabajadores de base. Ya parece que estoy escuchando la opinión de los expertos y sabiondos de los medios que obviamente están en contra de esto: `¡Van a dejar sin trabajo!´. No, no, no, no vamos despedir a nadie como era antes”, aseguró.

AMLO refirió que en el caso del IFT, los trabajadores pasarían a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), como era antes, donde esta dependencia se hacía cargo de la vigilancia, la regularización y evitar que no haya monopolios.

“Crearon un organismo aparte para contrarrestar al gobierno legal, legítimamente constituido y proteger los intereses de los que se sentían dueños de México, de la oligarquía”, acusó AMLO.

“Ya hay la obligación de transparentar todos los asuntos públicos, ingresos de los servidores y bienes públicos, todo. Ya en la iniciativa vamos a proponer dónde y cómo, no es ocultar nada, al contrario, que haya transparencia de verdad, no de mentirita como es ahora que son organismos que sirven de tapadera. No ven cómo se distribuyen en los acuerdos cupulares lo de la transparencia”.

El Presidente opinó que es el colmo, la paradoja, la contradicción que los priistas y panistas sean los que manejen la transparencia, “cuando con (Carlos) Salinas se modificó el Código Penal para que no se considerara delito grave la corrupción, pero al mismo tiempo se impulsa el Instituto de la Transparencia”.

Recordó que desde que nació con Vicente Fox dicho instituto, lo primero que hicieron fue negar la lista de los grandes empresarios que no pagaban impuestos, así como reservar el expediente de Odebrecht en los escándalos de corrupción cuando estuvieron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

