Disminuye 82% despistolización por sensación de inseguridad

Uno de los temas que gravitarán en el encuentro que este martes tendrán en Washington los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden es el trasiego de armas de Estados Unidos a México.

Aun cuando sigue habiendo grandes decomisos a grupos del crimen organizado, los ciudadanos mexicanos que se desarrollan en actividades legales dejaron de entregar las que tienen en sus domicilios.

En lo que va del actual Gobierno, a nivel nacional se registró una disminución de 82.2 por ciento en el esquema de despistolización, de acuerdo con información entregada a través del mecanismo de transparencia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Del 2012 al 2015, dentro de la administración de Enrique Peña Nieto, fueron entregadas 81 mil 096 armas, 55 mil 296 eran cortas y 25 mil 800, largas, mientras que del 2018 al 2021 se contabilizaron 14 mil 418, de las cuales 10 mil 479 fueron cortas y tres mil 939, largas. Es decir, una diferencia total de 66 mil 678 armas canjeadas entre periodos similares entre un gobierno y otro.

En 2021, las entidades que captaron el mayor número de armas fueron: Ciudad de México con 368; Chihuahua, 248; Chiapas, 169; Tlaxcala, 135; Veracruz, 92; Sonora, 50, y Coahuila, con 41.

En el 2018, los estados que recopilaron el mayor número de armas fueron: Coahuila, con 780; Estado de México, 733; Ciudad de México, 548; Guanajuato, 311, y Zacatecas, con 276.

Se deben reforzar las campañas de desarme voluntario y entender por qué no es bueno portar una pistola en casa, lo que puede generar accidentes

Mauricio Bastién Olvera, Especialista en temas de seguridad

Juan Manuel Aguilar, investigador en seguridad pública del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede) dijo a La Razón que las poblaciones se sienten vulnerables frente a grupos del crimen organizado.

Manifestó que no están participando en el canje de armas porque las necesitan para su defensa personal, además de que contribuyó el confinamiento por Covid-19, que inició en el 2020.

“Por ejemplo, en el caso de Michoacán, es muy sensible por los grupos de autodefensa. Mientras ellos no vean una estrategia completa para el combate al crimen, las campañas no van a ser efectivas”, expuso.

Hipólito Mora, fundador del ahora extinto movimiento de autodefensas en Michoacán, dijo que el canje de armas no funciona e insistió en que el Gobierno federal debe “agarrar al toro por los cuernos” y generar empleos para que los jóvenes no caigan en las manos del crimen organizado.

“Las autoridades, deben realizar su chamba y entonces nadie va a portar pistolas, porque nos vamos a sentir seguros para poder transitar en las autopistas sin temor a que nos quiten los carros… la gente tiene miedo de salir”, consideró.

El activista contó que los delincuentes se meten a los terrenos particulares y se apropian de ellos. Recordó que uno de sus amigos aguacateros llegó a su huerta y estaba llena de gente armada.

“Le dijeron que a partir de ese momento ya no era su sembradío, pero que si quería entrar a la huerta tenía que darles una suma de dinero. Así lo hacen con muchos”, explicó.

Mora opinó que las autoridades no saben cómo hacerle para disminuir la violencia y añadió que no quieren enfrentar al crimen organizado. Aseveró que los delincuentes no van a dejar de ganar millones de dólares sólo por una petición del Gobierno.

Mauricio Bastién Olvera, especialista en seguridad, comentó que el tema de armarse genera una falsa sensación de seguridad y subrayó que un estudio que se elaboró en Estados Unidos sobre los tiroteos de 1985 al 2002 observó que ninguna persona que portaba pistola pudo repeler al atacante.

Mencionó que el traer consigo un arma no significa tener mayor seguridad; por ejemplo, se puede emplear en casos de violencia doméstica y cualquier tipo de conflicto puede escalar a un homicidio, advirtió.

“Se deben reforzar las campañas de desarme voluntario y entender por qué no es bueno portar una pistola en casa, lo que puede generar accidentes”, refirió el también integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi).

De acuerdo con autoridades locales consultadas, la posesión de armas de fuego marca el incremento de los índices delictivos, aunado al aumento en el número de fallecimientos por accidentes y suicidio.

El canje de armas es un programa preventivo que permite la coordinación de los tres niveles de gobierno, desarrollando una vinculación con la ciudadanía y contribuye a prevenir ilícitos cometidos con armas de fuego y explosivos, así como la disminución de accidentes dentro de los hogares por el uso de estos artefactos.