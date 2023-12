Por descalificaciones de Xóchitl Gálvez, Silvano Aureoles rechaza encomienda en Fuerza y Corazón por México

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, renunció al cargo de coordinador de Desarrollo Sustentable de la coalición Fuerza y Corazón por México, al denunciar “constantes descalificaciones” de la precandidata presidencial, Xóchitl Gálvez.

En sus redes sociales, el perredista dijo sentirse agraviado por la panista, a quien le deseó que gane la Presidencia de la República el próximo año, y desde su trinchera abonará a que el México que sueñan miles de personas se haga realidad.

"Ante las constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de @XochitlGalvez. En un acto de congruencia, he decidido no aceptar la encomienda que me hiciera en su equipo de Fuerza y Corazón por México", expresó.

No obstante las diferencias, Desde lo más profundo de mi corazón, anhelo que ganemos la presidencia de nuestro país y tengan por seguro que desde mi trinchera, abonaré como siempre lo he hecho a que el México que soñamos sea una realidad.

