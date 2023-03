Descarta AMLO ajustes a ley electoral; pide que lo que esté mal lo quite el Poder Judicial

El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este viernes enviar una contrarreforma a la ley electoral, y señaló que si hay artículos que trastocan derechos de los ciudadanos, que los quite la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Todo aquello que se piensa va a limitar los derechos ciudadanos se quita; no hay problema. Nosotros consideramos que no afecta. - ¿mandaría una contrarreforma?- no, no el Poder Judicial lo puede hacer, dice: este articulo lo invalido, pero no significa invalidar la ley en su conjunto, es ver artículo por artículo, pero el asunto no es ese”, aclaró AMLO en Palacio Nacional.

#ConferenciaPresidente | Viernes 3 de marzo de 2023 https://t.co/zJwVVWxAZf — Gobierno de México (@GobiernoMX) March 3, 2023

El Presidente reconoció que instalar módulos de atención ciudadana en oficinas gubernamentales es sólo una propuesta, a pesar de que fue aprobado en el llamado Plan B de la ley electoral.

“Es una propuesta es una propuesta, -está en la ley, Presidente- Sí, sí, no, no, está en la ley, es una propuesta; hoy se estaba considerando que las casillas electorales se ponían en escuelas, pero eso sí, si eso se considera que no se debe de hacer, se modifica”, señaló el Presidente.

Insistió en que la reforma beneficiará a los ciudadanos, porque ahora tendrán garantía de que su voto será respetado.

“Con la Reforma Electoral, ésta, aún con sus limitaciones, se dan más garantías a los ciudadanos de que su voto va a ser respetado; al no estar (Edmundo) Jacobo es una garantía para el ciudadano, porque Jacobo, como Lorenzo (Córdova), como todos ellos, no tiene vocación democrática, son hombres al servicio del sistema político, no de los ciudadanos”, expuso López Obrador.

