Descarta ministro que en el Poder Judicial haya “cacería de brujas”

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan Luis González Alcántara Carrancá descartó que en el Poder Judicial de la Federación haya “cacería de brujas” en contra de sus integrantes, sino que simplemente se hace valer la rendición de cuentas a la que están obligados todos.

“No es que estemos en periodos de cacerías de brujas, sino simplemente en periodos de rendición de cuentas”, subrayó, luego de que el fin de semana anterior se dio a conocer una investigación que el alto tribunal abrió en contra del exministro Arturo Zaldívar por presuntos actos de corrupción.

En una entrevista con el canal televisivo del Poder Judicial de la Federación (PJF), el ministro enfatizó que “nosotros tenemos una obligación de rendir cuentas de lo que hacemos con los recursos que el Estado nos proporciona, de lo que hacemos con nuestros procedimientos”, por lo que advirtió que “no debemos temer a una denuncia ciudadana”.

El ministro, que ocupa un asiento en la Sala Superior de la Suprema Corte a propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que se debe investigar correctamente y ver si hay responsabilidad.

Nosotros tenemos una obligación de rendir cuentas de lo que hacemos con los recursos que el Estado nos proporciona, de lo que hacemos con nuestros procedimientos

Juan Luis González Alcántara Carrancá

Ministro de la SCJN

Indicó que hay que reflexionar que los discursos han sido emitidos en un contexto electoral, toda vez que algunos legisladores o “algunos interesados” tienen interés en “sacar raja política a situaciones como la que vivimos”.

Por lo anterior, estableció que esos personajes tienen la necesidad de anunciar un juicio político, como el que se anunció en contra de la ministra Piña por parte del propio Zaldívar y de Morena, y con el que respondió el PAN en contra del exministro, pero señaló que “nosotros tenemos experiencia en la historia de este país con relación a los juicios políticos”.

“Estamos en procesos electorales, el proceso electoral más importante de la historia y todo se politiza”, apuntó, al opinar sobre estos juicios políticos anunciados después de que se dio a conocer la indagatoria en contra de Zaldívar Lelo de Larrea.

González Alcántara Carrancá dijo que el hecho de hablar de una demanda o juicio político tiene “un significado político para atraer a un sector de la población que puede ser radical en una posición de reclamo”.

Esta supuesta demanda anónima que muy probablemente se redactó en la oficina de la ministra Piña, empezó a circular en todos los chats judiciales de una manera impresionante

Arturo Zaldívar

Exministro de la SCJN

Previamente, el ministro declaró que “el Poder Judicial de la Federación está abierto a escuchar todas las voces, está abierto a escuchar todas las críticas que se le hagan al sistema de justicia”.

Durante la inauguración de la cuarta sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, celebrada en la ciudad de Oaxaca, el ministro expuso que es importante escuchar, ya que “a partir de esa escucha atenta y respetuosa es que se podrá definir y se podrán implementar mejoras institucionales que tomen en cuenta las necesidades y las demandas reales de la sociedad, las demandas de los pueblos y comunidades que conforman este gran país”.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia apuntó que lo anterior sólo se logrará con la admisión del principio fundamental de un respeto irrestricto a los derechos humanos, a partir del reconocimiento a las diferencias de opiniones y posturas y a partir del reconocimiento de la interculturalidad “que nos distingue con el inquebrantable compromiso de construir un mejor país”.

En el encuentro convocado por el Poder Judicial de la Federación, González Alcántara Carrancá refirió que no pasa desapercibido que se vive una etapa de cambios importantes en el país, que requieren “de una justicia cercana, de una justicia integral, de una justicia transparente, en la que prevalezca el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas”.

Juan Luis González Alcántara concluyó: “Quienes tenemos el honor de ser servidores públicos, estamos obligados a mantener una apertura no solamente crítica de las personas justiciables, sino también tenemos que respetar y fomentar una autocrítica sobre la manera en que desempeñamos nuestras funciones públicas, y cómo podemos incidir positivamente en la vida cotidiana de la población de nuestro país”.

“Norma Piña avienta la piedra y esconde la mano”

El expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, dijo que luego de que se diera a conocer en días pasados una denuncia anónima en su contra, “la ministra Piña avienta la piedra y esconde la mano”. Además, señaló que “esto no es una filtración, es una operación orquestada”.

El exministro aseguró que 24 horas antes de que se diera a conocer públicamente en todos los chats y en las redes el auto admisorio de la denuncia, “esta supuesta demanda anónima que muy probablemente se redactó en la oficina de la ministra Piña, empezó a circular en todos los chats judiciales de una manera impresionante”.

Zaldívar agregó que “al final esta denuncia solamente inicia el procedimiento contra seis o siete, contra sus enemigos preferidos y dentro de ellos a cuatro jueces federales por la única falta de haber fallado a favor del Gobierno federal y ¿dónde está la dependencia judicial que tanto defiende Norma Piña?”.

Adicionalmente, el ministro retirado, aclaró que “mi problema no es con el Poder Judicial, yo siempre he dicho que yo respeto y tengo consideración a la inmensa mayoría de los integrantes del Poder Judicial, no sólo las personas juzgadoras (…) pero nuestro problema no es con la Corte, no es con el Poder Judicial, es con Norma Piña” y aseguró que la ministra presidenta está usando a la Corte y el Poder Judicial sin consentimiento y conocimiento de los consejeros para dañar la imagen de muchas personas y para incidir políticamente.