AMLO descarta proteger a militares ligados en el caso Ayotzinapa

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el caso de los elementos del Ejército involucrados en el caso Ayotzinapa y el retiro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por desacuerdos con los militares, no habrá impunidad.

En conferencia matutina, se le preguntó sobre los avances en las investigaciones de los jóvenes normalistas, respecto a lo cual dijo que más adelante darán a conocer los avances de las indagatorias.

“Más adelante vamos a informar, nada más que se sepa que nosotros tenemos el compromiso de esclarecer estos hechos, que no va a haber impunidad y que estamos cumpliendo con ese compromiso”, declaró el titular del Ejecutivo federal al tiempo de señalar que en el gobierno anterior había un pacto de silencio, pero ahora han logrado avanzar en las indagatorias.

“No era un asunto fácil, porque había complicidades, había un pacto de silencio y se está avanzando mucho, pero luego vamos a hablar sobre eso, cómo va la investigación y se estuvo simulando y ya se está llegando a conocer lo que sucedió”, agregó.

El problema de Ayotzinapa, además del crimen cometido, es que se quisieron ocultar las cosas y cuando hay impunidad se afecta a las instituciones

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

López Obrador puntualizó que una institución tan importante como el Ejército mexicano no puede verse afectada por sospechas, por lo que si alguno de sus integrantes incurrió en algún delito, como en el caso Ayotzinapa, no se permitirá que manche a toda la institución.

“Que quede muy claro, una institución tan importante como el Ejército mexicano no puede estar sometida a sospechas, si un miembro, dos, tres, cinco 10, 15, actuaron mal, cometieron ilícitos, no se puede protegerlos, no se les puede dar impunidad, porque eso en vez de ayudar a la institución la perjudica.

“El problema de Ayotzinapa, además del crimen cometido, es que se quisieron ocultar las cosas y cuando hay impunidad se afecta a las instituciones y no merece una institución tan importante para el país mancharse por ningún error o ilícito que sus miembros hayan cometido, es cero impunidad y el Ejército mexicano es una institución fundamental del Estado y actúan muy bien”, manifestó.